К Москве приближается циклон "Таня"
"Циклон "Таня", который уже завтра накроет Петербург новой волной тепла, в пятницу доберется до Москвы. С приближением его атмосферных фронтов в столичном регионе погода начнет портиться уже завтра. В четверг днем окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключены гололедные явления. После ночных морозцев от минус одного до минус трех градусов столбики термометров уйдут в плюс", — сообщает портал "Метеовести".
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы.
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы.
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже, вполне зимнем: все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже, вполне зимнем: все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы.
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже, вполне зимнем: все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.