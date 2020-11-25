https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586301769.html

К Москве приближается циклон "Таня"

К Москве приближается циклон "Таня"

К Москве приближается циклон "Таня", в четверг в столице ожидаются усиление ветра, мокрый снег и, возможно, гололед. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:15

2020-11-25T17:15

2020-11-25T18:09

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. К Москве приближается циклон "Таня", в четверг в столице ожидаются усиление ветра, мокрый снег и, возможно, гололед.В пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с осадками, преимущественно в виде дождей, в Москву вернутся оттепели, температура повысится до плюс одного-трех градусов."В выходные осадки заметно ослабеют, атмосферное давление станет интенсивно расти и сквозь облака будет робко пробиваться солнце. При этом с северо-восточными ветрами в столицу проникнет более прохладный воздух, так что по ночам будет подмораживать до минус одного — минус трех, в дневное время столбики термометров будут колебаться вблизи нулевой отметки", — уточняют синоптики.По их словам, такой температурный режим по-прежнему выше средних многолетних значений и отстает от календаря почти на две с половиной недели, а значит, рассчитывать на рост сугробов пока не стоит.

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погода, москва, санкт-петербург