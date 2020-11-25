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К Москве приближается циклон "Таня"
К Москве приближается циклон "Таня"
К Москве приближается циклон "Таня", в четверг в столице ожидаются усиление ветра, мокрый снег и, возможно, гололед. РИА Новости, 25.11.2020
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. К Москве приближается циклон "Таня", в четверг в столице ожидаются усиление ветра, мокрый снег и, возможно, гололед.В пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с осадками, преимущественно в виде дождей, в Москву вернутся оттепели, температура повысится до плюс одного-трех градусов."В выходные осадки заметно ослабеют, атмосферное давление станет интенсивно расти и сквозь облака будет робко пробиваться солнце. При этом с северо-восточными ветрами в столицу проникнет более прохладный воздух, так что по ночам будет подмораживать до минус одного — минус трех, в дневное время столбики термометров будут колебаться вблизи нулевой отметки", — уточняют синоптики.По их словам, такой температурный режим по-прежнему выше средних многолетних значений и отстает от календаря почти на две с половиной недели, а значит, рассчитывать на рост сугробов пока не стоит.
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погода, москва, санкт-петербург

К Москве приближается циклон "Таня"

17:15 25.11.2020 (обновлено: 18:09 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРаботники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя
Работники коммунальных служб убирают улицу в Южном Бутово в Москве после прошедшего ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. К Москве приближается циклон "Таня", в четверг в столице ожидаются усиление ветра, мокрый снег и, возможно, гололед.

"Циклон "Таня", который уже завтра накроет Петербург новой волной тепла, в пятницу доберется до Москвы. С приближением его атмосферных фронтов в столичном регионе погода начнет портиться уже завтра. В четверг днем окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключены гололедные явления. После ночных морозцев от минус одного до минус трех градусов столбики термометров уйдут в плюс", — сообщает портал "Метеовести".

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В пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с осадками, преимущественно в виде дождей, в Москву вернутся оттепели, температура повысится до плюс одного-трех градусов.
"В выходные осадки заметно ослабеют, атмосферное давление станет интенсивно расти и сквозь облака будет робко пробиваться солнце. При этом с северо-восточными ветрами в столицу проникнет более прохладный воздух, так что по ночам будет подмораживать до минус одного — минус трех, в дневное время столбики термометров будут колебаться вблизи нулевой отметки", — уточняют синоптики.
По их словам, такой температурный режим по-прежнему выше средних многолетних значений и отстает от календаря почти на две с половиной недели, а значит, рассчитывать на рост сугробов пока не стоит.
Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

Прохожие возле ГУМа в Москве
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы.

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже, вполне зимнем: все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

Прохожие на Красной площади в Москве
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже, вполне зимнем: все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

Прохожие на одной из улиц в Москве
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

Сотрудники туристической полиции на одной из улиц в Москве
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

Прохожие на Красной площади в Москве
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

Мужчина убирает снег у Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

Прохожие на одной из улиц в Москве
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади в Москве
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади.

Прохожие на Красной площади в Москве
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Уборочная машина на Васильевском спуске.

Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже, вполне зимнем: все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
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