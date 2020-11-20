Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы
По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.
Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.
Прохожие на Красной площади.
Уборочная машина на Васильевском спуске.