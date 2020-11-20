https://ria.ru/20201120/sneg-1585567598.html

Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным

Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным

В Москве выпал снег, синоптики обещают, что он не растает сразу и будет радовать горожан все выходные. Зимняя столица — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:05

2020-11-20T18:05

2020-11-20T18:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

погода

городское хозяйство москвы

москва

фото

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В Москве выпал снег, синоптики обещают, что он не растает сразу и будет радовать горожан все выходные. Зимняя столица — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, городское хозяйство москвы, москва, фото, фото