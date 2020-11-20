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Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным
В Москве выпал снег, синоптики обещают, что он не растает сразу и будет радовать горожан все выходные. Зимняя столица — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.11.2020
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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В Москве выпал снег, синоптики обещают, что он не растает сразу и будет радовать горожан все выходные. Зимняя столица — в фотоленте Ria.ru.
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погода, городское хозяйство москвы, москва, фото, фото

Зимний пейзаж: Москва готовится к снежным выходным

18:05 20.11.2020 (обновлено: 18:06 20.11.2020)
 
Читать ria.ru в
В Москве выпал снег, синоптики обещают, что он не растает сразу и будет радовать горожан все выходные. Зимняя столица — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

Прохожие возле ГУМа в Москве
1 из 12

Снег пошел в Москве в пятницу около полудня. Сначала он был небольшим, но к вечеру усилился.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 12

По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до субботы

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

Прохожие на Красной площади в Москве
3 из 12

"Завтра утром мы уже проснемся при другом пейзаже вполне зимнем, все будет кругом бело, снег таять не будет", — сообщили в столичном метеобюро.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

Прохожие на одной из улиц в Москве
4 из 12

В выходные образуется снежный покров высотой от четырех до восьми сантиметров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

Сотрудники туристической полиции на одной из улиц в Москве
5 из 12

На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

Прохожие на Красной площади в Москве
6 из 12

Температура воздуха в Москве и по области будет минусовой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

Мужчина убирает снег у Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля
7 из 12

Городские службы начали обрабатывать площади, мосты, набережные и дворы от гололеда.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве
8 из 12

Особое внимание уделяют очистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

Прохожие на одной из улиц в Москве
9 из 12

Горожанам советуют быть внимательнее на улице, а водителям — предельно аккуратными на дороге.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади в Москве
10 из 12

Рабочий устанавливает новогоднюю елку на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Прохожие на Красной площади.

Прохожие на Красной площади в Москве
11 из 12

Прохожие на Красной площади.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Уборочная машина на Васильевском спуске.

Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве
12 из 12

Уборочная машина на Васильевском спуске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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