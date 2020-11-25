https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586190987.html

Власти оценили ущерб от циклона в Приморье

Власти оценили ущерб от циклона в Приморье

Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, составляет более 250 миллионов рублей, но сумма будет расти, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T07:29

2020-11-25T07:29

2020-11-25T07:29

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, составляет более 250 миллионов рублей, но сумма будет расти, сообщает правительство региона.Она добавила, что "окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются".Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Приморью средств и материальных ресурсов на 700 миллионов рублей для ликвидации последствий снежного циклона.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586186314.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия