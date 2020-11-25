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Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, составляет более 250 миллионов рублей, но сумма будет расти, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T07:29
2020-11-25T07:29
2020-11-25T07:29
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье, составляет более 250 миллионов рублей, но сумма будет расти, сообщает правительство региона.Она добавила, что "окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются".Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Приморью средств и материальных ресурсов на 700 миллионов рублей для ликвидации последствий снежного циклона.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости.
Ущерб от циклона, который обрушился на Приморье
, составляет более 250 миллионов рублей, но сумма будет расти, сообщает правительство региона.
"Можно уже сейчас сказать, что он (ущерб) очень значителен – как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди: жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам, на сегодняшний день ущерб составляет более 250 миллионов рублей. На восстановление средств уйдет намного больше", - сказала первый вице-губернатор - председатель правительства региона Вера Щербина, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что "окончательной суммы пока нет, поскольку ликвидационные мероприятия еще продолжаются".
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Приморью средств и материальных ресурсов на 700 миллионов рублей для ликвидации последствий снежного циклона.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.