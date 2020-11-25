Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/tramp-1586314710.html
Косачев обвинил Трампа в разрушении сотрудничества с Россией
Косачев обвинил Трампа в разрушении сотрудничества с Россией
Администрация президента США Дональда Трампа разрушила все возможные форматы сотрудничества с Россией, включая соглашение о контроле над вооружениями, встречи... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:13
2020-11-25T18:13
россия
дональд трамп
совет федерации рф
константин косачев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582988335_0:104:3071:1832_1400x0_80_0_0_b61d9d12faca97314c039a0b5c88aa36.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрушила все возможные форматы сотрудничества с Россией, включая соглашение о контроле над вооружениями, встречи на высшем уровне, рабочие контракты между ведомствами, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев."Предыдущая, уходящая, очевидно, администрация Дональда Трампа разрушила три из трех возможных форматов урегулирования соответствующих проблем в наших двусторонних отношениях", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".По его словам, первый формат касается соглашений, договоренностей, которые были выработаны на протяжении последних десятилетий и которые один за другим американцы "списывают в архив". "Вот, осталось выяснить судьбу последнего договора в сфере стратегической стабильности – ДСНВ. Если и он будет списан в архив, можно говорить о том, что США полностью разрушили систему договоренностей двусторонних и многосторонних в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - подчеркнул Косачев.Второй формат, который был разрушен, - это механизм регулярных встреч президентов РФ и США, добавил сенатор. "Не было этих встреч, практически была одна встреча на высшем уровне, несколько телефонных разговоров, но этого очевидно недостаточно с учетом того времени, когда начала работать нынешняя администрация Белого дома", - отметил он.Третий формат – это рабочие контакты между министерствами и ведомствами, по линии МИД, Минобороны, министерств энергетики, экономики, транспорта, культуры, сказал Косачев. По его словам, этих контактов тоже нет.По его мнению, восстанавливать отношения странам придется в обратной последовательности – сначала рабочие контакты по линии ведомств, затем встречи высокого и высшего уровня, включая парламентское измерение этих встреч, и, наконец, восстановление либо выход на новые договоренности и соглашения."Этим путем нам предстоит пройти, но пройти этим путем мы сможем, если появится готовность или заинтересованность с американской стороны", - отметил законодатель.По его словам, Россия не станет навязывать США свою заинтересованность в восстановлении двусторонних отношений. "Мы самодостаточное государство, можем существовать нормально и в условиях максимально разрушенных отношений с США, в конце концов, свет на них клином не сошелся", - заключил он.
https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html
https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582988335_119:0:2848:2047_1400x0_80_0_0_6b68cc9896c767de74e487cc8ac20af1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, сша, в мире

Косачев обвинил Трампа в разрушении сотрудничества с Россией

18:13 25.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрушила все возможные форматы сотрудничества с Россией, включая соглашение о контроле над вооружениями, встречи на высшем уровне, рабочие контракты между ведомствами, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.
"Предыдущая, уходящая, очевидно, администрация Дональда Трампа разрушила три из трех возможных форматов урегулирования соответствующих проблем в наших двусторонних отношениях", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".
По его словам, первый формат касается соглашений, договоренностей, которые были выработаны на протяжении последних десятилетий и которые один за другим американцы "списывают в архив". "Вот, осталось выяснить судьбу последнего договора в сфере стратегической стабильности – ДСНВ. Если и он будет списан в архив, можно говорить о том, что США полностью разрушили систему договоренностей двусторонних и многосторонних в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - подчеркнул Косачев.
Второй формат, который был разрушен, - это механизм регулярных встреч президентов РФ и США, добавил сенатор. "Не было этих встреч, практически была одна встреча на высшем уровне, несколько телефонных разговоров, но этого очевидно недостаточно с учетом того времени, когда начала работать нынешняя администрация Белого дома", - отметил он.
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 13:34
Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России
Третий формат – это рабочие контакты между министерствами и ведомствами, по линии МИД, Минобороны, министерств энергетики, экономики, транспорта, культуры, сказал Косачев. По его словам, этих контактов тоже нет.
По его мнению, восстанавливать отношения странам придется в обратной последовательности – сначала рабочие контакты по линии ведомств, затем встречи высокого и высшего уровня, включая парламентское измерение этих встреч, и, наконец, восстановление либо выход на новые договоренности и соглашения.
"Этим путем нам предстоит пройти, но пройти этим путем мы сможем, если появится готовность или заинтересованность с американской стороны", - отметил законодатель.
По его словам, Россия не станет навязывать США свою заинтересованность в восстановлении двусторонних отношений. "Мы самодостаточное государство, можем существовать нормально и в условиях максимально разрушенных отношений с США, в конце концов, свет на них клином не сошелся", - заключил он.
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
"Будут последствия". Что готовит России команда Байдена
 
РоссияДональд ТрампСовет Федерации РФКонстантин КосачевСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Лента новостейМолния