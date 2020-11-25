https://ria.ru/20201125/tramp-1586314710.html

Косачев обвинил Трампа в разрушении сотрудничества с Россией

Косачев обвинил Трампа в разрушении сотрудничества с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа разрушила все возможные форматы сотрудничества с Россией, включая соглашение о контроле над вооружениями, встречи... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:13

2020-11-25T18:13

2020-11-25T18:13

россия

дональд трамп

совет федерации рф

константин косачев

сша

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрушила все возможные форматы сотрудничества с Россией, включая соглашение о контроле над вооружениями, встречи на высшем уровне, рабочие контракты между ведомствами, заявил глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев."Предыдущая, уходящая, очевидно, администрация Дональда Трампа разрушила три из трех возможных форматов урегулирования соответствующих проблем в наших двусторонних отношениях", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".По его словам, первый формат касается соглашений, договоренностей, которые были выработаны на протяжении последних десятилетий и которые один за другим американцы "списывают в архив". "Вот, осталось выяснить судьбу последнего договора в сфере стратегической стабильности – ДСНВ. Если и он будет списан в архив, можно говорить о том, что США полностью разрушили систему договоренностей двусторонних и многосторонних в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - подчеркнул Косачев.Второй формат, который был разрушен, - это механизм регулярных встреч президентов РФ и США, добавил сенатор. "Не было этих встреч, практически была одна встреча на высшем уровне, несколько телефонных разговоров, но этого очевидно недостаточно с учетом того времени, когда начала работать нынешняя администрация Белого дома", - отметил он.Третий формат – это рабочие контакты между министерствами и ведомствами, по линии МИД, Минобороны, министерств энергетики, экономики, транспорта, культуры, сказал Косачев. По его словам, этих контактов тоже нет.По его мнению, восстанавливать отношения странам придется в обратной последовательности – сначала рабочие контакты по линии ведомств, затем встречи высокого и высшего уровня, включая парламентское измерение этих встреч, и, наконец, восстановление либо выход на новые договоренности и соглашения."Этим путем нам предстоит пройти, но пройти этим путем мы сможем, если появится готовность или заинтересованность с американской стороны", - отметил законодатель.По его словам, Россия не станет навязывать США свою заинтересованность в восстановлении двусторонних отношений. "Мы самодостаточное государство, можем существовать нормально и в условиях максимально разрушенных отношений с США, в конце концов, свет на них клином не сошелся", - заключил он.

https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html

https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, сша, в мире