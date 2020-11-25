https://ria.ru/20201125/temrezov-1586292959.html

Темрезов: открытый диалог помогает решать проблемы любой сложности

Темрезов: открытый диалог помогает решать проблемы любой сложности

Реализация инвестиционной политики и нацпроектов, модернизация промышленных предприятий, возрождение садоводства, улучшение жизни на селе... Как решались... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:34

2020-11-25T16:34

2020-11-25T16:34

карачаево-черкесская республика

архыз

северный кавказ

рашид темрезов

усть-джегута

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586287197_60:126:1280:813_1400x0_80_0_0_cd8bccf19fe83776527052c25b494a4a.jpg

Реализация инвестиционной политики и нацпроектов, модернизация промышленных предприятий, возрождение садоводства, улучшение жизни на селе... Как решались основные задачи по развитию Карачаево-Черкесии в условиях борьбы с COVID-19, и как в этом руководству региона помогло общение с людьми в соцсетях, рассказал РИА Новости глава республики Рашид Темрезов. — Рашид Бориспиевич, расскажите об эпидобстановке в регионе? Какие уроки республика извлекала из так называемой первой волны распространения COVID-19? — Коронавирус изменил жизнь всех людей во всем мире. Наш регион не стал исключением. Безусловно, из первой волны пандемии извлечены уроки, позволившие нам своевременно и качественно подготовиться к так называемой второй волне COVID-19, которая пришлась на осенне-зимний период.Эпидемиологическая обстановка в республике с учетом подъема заболеваемости сезонными заболеваниями непростая, но стабильная. В ноябре в сутки выявляется 85-90 новых случаев. Для недопущения распространения COVID-19 в регионе принимают необходимые меры, выполняются все рекомендации Роспотребнадзора России. Налажено тесное взаимодействие между всеми ведомствами и структурами, задействованными в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий. Ведется активная разъяснительная работа с населением через СМИ и в соцсети. Уровень тестирования на 100 тысяч населения Карачаево-Черкесии заметно превышает среднероссийский показатель, за счет чего наша республика лидирует среди регионов СКФО по этому показателю. На сегодня у нас достаточно мест в госпиталях, регион обеспечен лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Для разбора сложных клинических случаев врачи проводят телемедицинские консультации с коллегами из федеральных референс-центров.И все же, ситуация такова, что нельзя расслабляться. Особенно важны профилактические мероприятия – дезинфекция, минимизация контактов, запрет на массовые мероприятия. Особенно это важно в отношении наших старших. Хочется всем пожелать прежде всего здоровья и беречь себя. — Несмотря на ситуацию с COVID-19, основные задачи по развитию региона все же решаются. Особое внимание сегодня уделяется развитию инвестпотенциала регионов СКФО. Как вы оценивается привлекательность Карачаево-Черкесии для инвесторов, какие отрасли экономики наиболее перспективны, на ваш взгляд? — Инвестпривлекательность республики определяют несколько отраслей - промышленность, туризм, бальнеология, энергетика, сельское хозяйство. Стараемся развивать все направления, создавая для инвесторов благоприятные условия. У нас, например, много предприятий, которые занимаются производством изделий для оборонной промышленности, гипса, цемента, химического волокна и текстильных изделий, выработки электрической энергии и т.д. Ежегодно проводится их модернизация с целью увеличения объемов продукции и расширения ассортимента. Повышение конкурентоспособности предприятий и выход на новые рынки сбыта в числе наших приоритетов. Развиваем садоводство. В КЧР уже введены в эксплуатацию более 500 га садов интенсивного типа, в том числе единственный в современной России грушевый сад площадью 9 га. Культура садоводства, которая, к сожалению, была утрачена в постперестроечный период, активно возрождается в регионе вот уже третий год благодаря реализации госпрограммы "Развитие СКФО в период до 2025 года". Помимо крупных инвестпроектов по выращиванию садов промышленного типа, мы запустили проект по выращиванию мини-садов интенсивного типа на личных подворьях. Мы помогаем людям с саженцами, технологией полива, а дальше они сами выращивают сады. В проекте участвуют уже 4 района республики. Инвесторы готовы вкладываться в Карачаево-Черкесии в бальнеологию и бальнеотерапию. Сейчас готовится проект, ведутся переговоры по строительству современного бальнеологического центра на территории поселка Пхия, где расположены знаменитые Кислые источники, и в районе села Учкекен. Предполагаемый объем инвестиций в проекты - порядка 1,5 млрд рублей. В числе локомотивов экономики республики и привлекательных для инвесторов направлений - туризм. Турпоток в КЧР растет ежегодно. В 2019 году регион посетили более 1,5 млн человек, что на 20% больше чем в 2018 году. Существенный рост количества туристов обеспечивается за счет динамичного развития "Архыза" - молодого всесезонного курорта, где еще продолжается строительство туристической и инженерной инфраструктуры. Параллельно с молодым курортом Архыз, активно развивается и другой наш популярный курорт "с историей" - "Домбай". Домбай сегодня это - сеть канатных дорог, позволяющих подняться на максимальную высоту 3200 метров над уровнем моря. Насчитывается 10 очередей канатных дорог и 10 горнолыжных трасс, разных уровней сложности, общая протяженность трасс в п. Домбай составляет более 30 километров. Горнолыжные трассы оснащены искусственным оснежением. Из года в год совершенствуется система организации отдыха, повышается качество работы различных сервисных служб и услуг, предоставляемых туристам. Развитие ВТРК "Домбай" имеет мультипликативный эффект и положительно влияет в целом на социально-экономическое развитие республики.В зимний сезон 2019-2020 гг. турпоток ВТРК "Домбай" - составил около 300 тыс. человек. С 1 по 08 января 2020 года курорт посетило – 60 тыс. туристов и экскурсантов. В свою очередь одной из основных причин увеличения турпотока на ВТРК "Домбай" способствовало искусственное оснежение горнолыжных трасс склона горы Мусса-Ачитара, что позволило открыть сезон катания с 5 декабря 2019 года при полном отсутствии естественного снежного покрова. В общем, за 3 квартала на курорте Домбай отдохнуло 430 тыс. чел. Робота по дальнейшему оснежению горнолыжных трасс ведется в рамках инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Эко-курот Кавминводы" Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер "Русская поляна") 2 очередь. Предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры включающей в себя строительство магистральной сети водоснабжения общей протяженностью 3,025 км.Кстати, со дня на день мы открываем здесь новый туристический сезон. Спрос на курорты высок. И здесь очень важно соблюдать меры санитарно-эпидемиологического режима. Мы будет за этим следить. — Можете отдельно остановиться на крупных инвестиционных проектах, которые сейчас реализуются…— В сфере промышленности на сегодня у нас 5 ключевых инвестпроекта. В их числе модернизация Эркен-Шахарского сахарного завода и строительство линии по производству гипсокартонных листов на базе Хабезского гипсового завода – одного из крупнейших производителей строительных материалов в СКФО и на Юге России. Крупные инвестпроекты, от которых мы ждем хорошей отдачи, есть и в сельском хозяйстве. Один из таких - строительство и модернизация животноводческого комплекса общей стоимостью 520 млн. рублей. Он уже реализован, а после выхода на проектную мощность предприятие будет производить только сырого молока почти 6 тысяч тонн в год. У республики есть и большой гидроэнергетический потенциал - его мы тоже реализуем. В конце 2016 года был сдан в эксплуатацию уникальный для России объект – первая ГЭС ГАЭС, недавно малая ГЭС в Усть-Джегуте, а в прошлом году начато строительство двух Красногорских малых ГЭС. Суммарная мощность вырабатываемой электроэнергии в год, после их запуска, составит 200 млн. кВт/ч. Объем инвестиций, направляемый компанией в данные проекты, более 10 млрд. рублей. Карачаево-Черкесия обладает огромными запасами минеральной и питьевой воды. Эти ресурсы весьма привлекательны с точки зрения производства бутиллированной воды. По объемам производства воды мы так же занимаем лидирующие позиции. Каждый реализуемый проект будет оказывать мультипликативный эффект в целом на экономику региона путем создания новых рабочих мест, увеличения налоговой базы и реальных доходов населения.Совместная работа минэкономразвития России, регионального правительства и Корпорации развития Северного Кавказа позволит и дальше нарастить инвестиционный потенциал Карачаево-Черкесии. — Этот Год юбилейный для нашей страны – 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Что в республике удалось сделать для поддержки ветеранов? Как считаете, жители КЧР почувствовали себя причастными к великому празднику? Учитывая, что массовые мероприятия не проводились.— Да, это особенный год! Мы к нему и готовились, и ждали его, и многое планировали сделать... Кстати, большую часть наших планов нам удалось воплотить, пусть и в режиме онлайн. Ветераны - это наше все. И, прежде всего, в этот год важно было сохранить их здоровье, уберечь их от новой коронавирусной инфекции. Мы стараемся быть рядом. В этой работе большую помощь оказали и наши волонтеры, и медики, и соцработники. Спасибо им. Что касается их социальной защиты: дополнительно к федеральным выплатам ветеранам ВОВ, из республиканского бюджета мы выплатили фронтовикам и инвалидам войны по 50 тысяч рублей, труженикам тыла и вдовам погибших ветеранов выплачено по 5 тысяч рублей. Отдельно хочу сказать про направление военно-патриотической работы. Бесценным здесь является живое слово наших уважаемых фронтовиков. Несмотря на свой возраст, наши ветераны и сейчас готовы делиться с молодежью воспоминаниями, рассказывать о фронтовых дорогах и друзьях. Большой популярностью пользуется единственный на Северном Кавказе музей-мемориал защитникам перевалов Кавказа в п. Орджоникидзевский. В Черкесске действует Центр военно-патриотического воспитания молодежи, в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" постоянно пополняется новыми образцами боевой техники Аллея боевой славы. У ребят горят глаза, им все интересно. Все больше ребят хотят поступать в военные учебные заведения. А это значит, что жива память поколений, сохраняется наше огромное уважение к ветеранам, к мощи и силе российской армии. — Учитывая, что значительная часть населения Карачаево-Черкесии живет в селе, как оно развивается сейчас? Что делается для того, чтобы сельский житель не уезжал в город?— Да, около 60% населения республики – сельские жители, и мы должны заботиться о том, чтобы на селе было комфортно жить. С этой целью за последние годы мы построили и реконструировали 30 домов культуры, 80 спортобъектов, 16 таких образовательных комплексов "школа + детский сад". Я всегда подчеркиваю, что надо строить так, чтобы все объекты формировали центр притяжения селян со всей необходимой инфраструктурой!В сельской местности благоустроены около сотни общественных территорий, ежегодно реконструируем и капитально ремонтируются дороги.Нынешний год можно по праву назвать прорывным в развитии систем водоснабжения: в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология" мы приступили к реализации довольно масштабных для региона проектов - реконструкции и строительству новых систем водоснабжения – в самых проблемных населенных пунктах. Хотим, наконец, снять этот острый вопрос, который уже много лет волнует жителей. Мы уже приступили к большому проекту - строительству межрайонного группового водопровода двух крупных районов - Усть-Джегутинского и Прикубанского. Стартовало и строительство Карачаевского сельского группового водопровода. В итоге мы получим качественное водоснабжение в 22 населенных пунктах республики. Хотел бы поблагодарить Министерство сельского хозяйства России за поддержку республики в виде программы "Устойчивое развитие сельских территорий", в которой мы участвуем уже не первый год. Мероприятия программы по развитию газо- и водоснабжения, строительству дорог, поддержке молодых специалистов на селе позволяют нам решать много проблем в сельской местности, что увеличивает качество жизни селян. — Как в республике реализуются национальные проекты?. — Да, мы участвуем в реализации 45 федеральных проектов по 10 нацпроектам. Так, мы запланировали строительство и реконструкцию 179 объектов в регионе. Это школы, детсады, дома культуры…По нацпроекту "Образование" в сельских школах появился 61 центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Недавно открыли первый в республике мобильный технопарк "Кванториум", до 2023-го появятся еще два технопарка и региональный модельный центр допобразования, а в 2022 году - Центр для талантливых и одаренных детей по модели образовательного центра "Сириус". Кстати, по итогам прошлого года мы охватили дополнительным образованием в среднем 75% детей. Уже обеспечили высокоскоростным интернетом 84 образовательные организации во всех районах республики. До 2024 года это коснется всех школ региона. Реализовываем еще один нацпроект - "Демография", а именно - строим ясельные корпусы по всей республике, чтобы обеспечить 100-процентной доступностью дошкольного образования детей до трех лет. До конца года сдадим в эксплуатацию 13 яслей на тысячу мест. Напомню, что мы ликвидировали очередность в сады для малышей от 3 до 7 лет, построили и реконструировали 51 детский сад, ввели 8 тысяч дошкольных мест. В рамках реализации проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" финансовая поддержка оказана более 11 тысячам семей разных категорий. В рамках этого же проекта оказывается психотическая и консультационная поддержка всем желающим. — Все мы, по понятным причинам, дистанцировались друг от друга. Но вы общаетесь с людьми в соцсетях. Какую личную пользу этот диалог приносит Вам, как главе субъекта? Это действительно помогает эффективно решать насущные проблемы людей?— Сегодня с уверенностью могу сказать, про общение с населением в социальных сетях приносит пользу. И немалую. Тысячи людей обращаются ко мне лично и получают обратную связь, на которую искренне рассчитывают. И если соцсети так или иначе стали частью нашей жизни, почему бы не использовать это на благо? Я всегда говорю: власть должна быть максимально открыта для людей! Человек не должен стучаться во все кабинеты, получать от ворот поворот, ходить по кругу со всей проблемой, пока не иссякнут силы… Не секрет, что бывает и такое: прежде чем получить выплаты или консультацию специалиста, к примеру, многодетная мама должна обойти десятки кабинетов. Благодаря общению с людьми на своих страницах практически во всех соцсетях, я нащупал многие болевые точки, знаю теперь, кто и как работает на местах, кто действительно на связи с горожанами, жителями села, поселка, аула - неважно, а кто игнорирует проблемы населения. Еще одним шагом по взаимодействию граждан и власти стало открытие Центра управления регионом в республике. Мы с каждым днем становимся ближе к людям, а значит, слышим их, оперативно решаем те или иные вопросы. Эта наша работа, и она будет только усиливаться.— В 2022 году Ваших земляков ждет большой праздник – 100-летие республики. Понятно, что впереди еще пять лет, но, как известно, время летит быстро. Есть ли уже сейчас представление о том, как регион должен отпраздновать это событие? — Да, действительно, в 2022 году Карачаево-Черкесии предстоит отметить свое 100-летие. Для наших жителей это, в первую очередь, знаменательное событие, символизирующий целую эпоху развития и созидания. Праздник, который, уверен, объединит весь многонациональный народ Карачаево-Черкесии, всех, кто любит свою малую родину, гордится нашим общим богатым духовным и культурным наследием. В то же время, для республиканских властей, и для меня лично, период подготовки к этой дате рассматривается, как возможность решить комплекс вопросов, связанных с развитием социальной и инженерной инфраструктуры, улучшением качества жизни граждан, благоустройства территорий. Вы знаете, каждый год в день празднования Дня республики мы открываем новые социальные объекты – это стало доброй традицией. Я бы пожелал, чтобы она сохранилась и приумножилась.

https://ria.ru/20201116/ogranicheniya-1584825033.html

https://ria.ru/20201007/temrezov-1578568319.html

https://ria.ru/20200824/zapovednik-1576251245.html

https://ria.ru/20201110/gidroelektrostantsiya-1583960211.html

https://ria.ru/20201019/gazoprovod-1580502550.html

https://ria.ru/20201120/remont-1585470674.html

https://ria.ru/20201123/vodosnabzhenie-1585880156.html

https://ria.ru/20201120/temrezov-1585475682.html

https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html

архыз

северный кавказ

усть-джегута

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архыз, северный кавказ, рашид темрезов, усть-джегута, интервью