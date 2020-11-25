В Татарстане проблему обманутых дольщиков полностью решат в 2021 году
16:59 25.11.2020 (обновлено: 18:37 25.11.2020)
КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Татарстан планирует сдать в 2021 году восемь проблемных домов, тем самым проблема обманутых дольщиков в республике будет полностью решена, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
В среду в Казани состоялось совещание по вопросам защиты и восстановления прав граждан – участников долевого строительства под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева.
"На сегодня в единый реестр проблемных объектов по республике Татарстан включено 17 домов, их них фактически проблемных только девять… Ожидается, что по итогам года в Татарстане останется восемь проблемных домов, в которых более 2,5 тысячи квартир для дольщиков, их планируется сдать до конца 2021 года. Таким образом, планируется, что уже в следующем году проблема обманутых дольщиков в Татарстане будет полностью решена", - говорится в сообщении по итогам совещания.
В этом году в республике уже ввели в эксплуатацию пять домов для более чем 440 семей дольщиков: по два дома в деревне Куюки под Казанью и в Набережных Челнах, а также дом №2 ЖК "Молодежный" в Казани. Также была проведена работа по восстановлению прав дольщиков ещё двух домов: на улице Заслонова, 38-42 в Казани и дому №65/03 в Набережных Челнах. Проблемный дом в Елабуге находится в завершающей стадии строительства.
Перед совещанием Тимофеев посетил стройплощадку долгостроя в жилом комплексе "МЧС" в Казани. Строительство данного ЖК началось в 2008 году, однако ещё 5 месяцев назад на месте строящихся домов были только сваи забиты. Ранее с федеральным фондом защиты прав дольщиков было подписано соглашение по достройке четырех домов в Татарстане, в том числе трех домов в ЖК "МЧС". Благодаря федеральной программе поддержки дольщиков сегодня идет активное строительство всех домов жилого комплекса, где круглосуточно работает 21 строительный кран. Ожидается, что в данном ЖК в 2021 году получат жильё 1,2 тысячи казанских семей.
"Мы приняли решения по всем объектам, с которыми Татарстан обратился в фонд. Особенно хотелось бы отметить, что все объекты будут достроены, а это значит, что дольщики гарантированно получат свои квартиры. Встреча стала продуктивной – с главой Татарстана мы обсудили вопросы реализации принятых наблюдательным советом решений пошагово по всем объектам", - рассказал Тимофеев.
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