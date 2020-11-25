https://ria.ru/20201125/tatarstan-1586256446.html

Горячая линия по СOVID-19 в Татарстане заработала в круглосуточном режиме

Горячая линия по СOVID-19 в Татарстане заработала в круглосуточном режиме

Горячая линия для консультации по COVID-19, запущенная в Татарстане в марте, заработала в круглосуточном режиме, сообщает министерство цифрового развития... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:54

2020-11-25T13:54

2020-11-25T13:54

республика татарстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

рустам минниханов

общество

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КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Горячая линия для консультации по COVID-19, запущенная в Татарстане в марте, заработала в круглосуточном режиме, сообщает министерство цифрового развития республики."Минцифра совместно с министерством здравоохранения Татарстана модернизировали и усилили горячую линию для консультации жителей республики по COVID-19. Проект реализован по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Сегодня единая многоканальная линия, которая была запущена еще в марте, заработала в новом формате: контакт-центр будет работать круглосуточно", - говорится в сообщении.Отмечается, что по единому номеру телефона 8 800 222 59 00 жители республики смогут проконсультироваться по актуальным вопросам о коронавирусной инфекции, получить информацию по лекарственному обеспечению, медицинской помощи и другим темам. Штат операторов для работы линии в новом формате увеличен. Консультацию можно получить на русском и татарском языках.Кроме того, татарстанцев будет консультировать уже знакомый голосовой помощник Лилия. Телефонный робот сможет отвечать на самые актуальные вопросы о коронавирусе, симптомах заболевания COVID-19, действующих ограничениях в республике. Список вопросов будет расширяться."Во время режима самоизоляции мы уже запускали горячую линию по работе сервиса цифровых пропусков. Это решение показало свою эффективность. За время работы контакт-центра операторы приняли и обработали свыше 200 тысяч звонков от татарстанцев. Сейчас система здравоохранения республики работает с максимальной нагрузкой. Поэтому очень важно, чтобы жители республики могли получать оперативную консультацию по всем вопросам, связанным с коронавирусом", - отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что также открыла круглосуточную горячую линию по вопросам доступности и качества медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения, а также своевременности и полноты предоставления гражданам мер государственной поддержки.По данным оперативного штаба, Татарстан остаётся одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 25 ноября в республике зарегистрировано 9924 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 76. Выздоровели за весь период 8674 человека, в том числе за минувшие сутки – 76. Умерли от COVID-19 в Татарстане 132 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585219126.html

https://ria.ru/20201118/predstavleniya-1585209394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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