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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201125/skorye-1586253392.html
В Ивановской области обновили парк автомобилей скорой помощи
В Ивановской области обновили парк автомобилей скорой помощи
За три года в Ивановскую область поставили 126 автомобилей скорой помощи, из которых в этом году регион получил 25 машин, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:41
2020-11-25T13:41
ивановская область
авто
станислав воскресенский
ивановская область
иваново
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ИВАНОВО, 25 ноя – РИА Новости. За три года в Ивановскую область поставили 126 автомобилей скорой помощи, из которых в этом году регион получил 25 машин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Новая партия машин включает в себя 15 автомобилей. Скорая помощь города Иваново будут получит три автомобиля, остальные пойдут в районы области", - сообщил собеседник агентства.По его словам, еще три автомобиля направлены в Кинешемскую ЦРБ, две машины – в Шуйскую ЦРБ, по одной машине – в Вичугскую, Родниковскую, Фурмановскую, Лежневскую, Тейковскую, Палехскую и Южскую больницы.Накануне новые машины осмотрел губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он также пообщался с сотрудниками Ивановской станции скорой медицинской помощи. Глава региона отметил, что благодаря поставкам новой техники удалось практически полностью обновить автопарк скорой помощи."Мы за три года поставили126 новых автомобилей. В этом году получили 25 автомобилей. И это уже вторая поставка, а первая - 10 автомобилей - была ранее. Я посмотрел, по большому счету, сейчас осталась одна машина сроком службы более пяти лет – она в резерве. То есть мы практически все машины заменили, на вызовы ездит только новая техника", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.В пресс-службе добавили, что в сложных условиях распространения коронавируса продолжается доукомплектование бригад скорой помощи студентами медицинской академии и профильных колледжей.
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авто, станислав воскресенский, ивановская область, иваново

В Ивановской области обновили парк автомобилей скорой помощи

13:41 25.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 25 ноя – РИА Новости. За три года в Ивановскую область поставили 126 автомобилей скорой помощи, из которых в этом году регион получил 25 машин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Новая партия машин включает в себя 15 автомобилей. Скорая помощь города Иваново будут получит три автомобиля, остальные пойдут в районы области", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, еще три автомобиля направлены в Кинешемскую ЦРБ, две машины – в Шуйскую ЦРБ, по одной машине – в Вичугскую, Родниковскую, Фурмановскую, Лежневскую, Тейковскую, Палехскую и Южскую больницы.
Накануне новые машины осмотрел губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он также пообщался с сотрудниками Ивановской станции скорой медицинской помощи. Глава региона отметил, что благодаря поставкам новой техники удалось практически полностью обновить автопарк скорой помощи.
"Мы за три года поставили126 новых автомобилей. В этом году получили 25 автомобилей. И это уже вторая поставка, а первая - 10 автомобилей - была ранее. Я посмотрел, по большому счету, сейчас осталась одна машина сроком службы более пяти лет – она в резерве. То есть мы практически все машины заменили, на вызовы ездит только новая техника", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
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В пресс-службе добавили, что в сложных условиях распространения коронавируса продолжается доукомплектование бригад скорой помощи студентами медицинской академии и профильных колледжей.
 
Ивановская областьАвтоСтанислав ВоскресенскийИвановская областьИваново
 
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