https://ria.ru/20201125/serial-1586318644.html

Первый подростковый реалити-сериал "Посмотрим" представили в "Орленке"

Первый подростковый реалити-сериал "Посмотрим" представили в "Орленке"

Премьера первого сезона подросткового реалити-сериала "Посмотрим" о Великой Отечественной войне, героинями которого стали российские школьницы, прошла в онлайн- РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:31

2020-11-25T18:31

2020-11-25T18:31

кино и сериалы

просвещение

общество - видео

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьера первого сезона подросткового реалити-сериала "Посмотрим" о Великой Отечественной войне, героинями которого стали российские школьницы, прошла в онлайн- и офлайн-формате на площадке Всероссийского детского центра "Орленок", сообщает пресс-служба Группы компаний "Просвещение".Сериал "Посмотрим" является частью федерального проекта "Россия глазами детей", организованного ГК "Просвещение" и проектом "ГЕРОИ" при поддержке Фонда президентских грантов. Первую серию можно посмотреть по ссылке.Участницы пилотного сезона "Посмотрим" – четыре школьницы, которые побывали в Волгограде, Москве и Мурманске, где вместе с экспертами, историками и краеведами открыли для себя истории и факты о войне, о которых они рассказывают и которые показывают своим сверстникам.Зрителями первой серии проекта ‒ "Посмотрим. Сталинград" ‒ стали почти 1000 ребят из 8 регионов страны, а также их родители и учителя. Для широкой аудитории сериал стал доступен в онлайн-кинотеатре премьер "Телекарта".О том, почему авторы выбрали формат путешествия героинь по России, на пресс-конференции по случаю премьеры рассказала директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.Автор проекта "ГЕРОИ" Сергей Гуров напомнил, что программа стартовала по итогам майского онлайн-марафона "Военкор Победы", где дети из самых разных регионов оттачивали навыки в журналистике и участвовали в мастер-классах известных теле- и радиоведущих и сценаристов:Для зрителей первой серии актеры театра и кино, историки, герои сериала и представители музеев провели тематический квиз в формате онлайн. В частности, на знание исторических фактов ребят проверяли актриса и телерадиоведущая Яна Поплавская, певец и телеведущий Прохор Шаляпин, актер театра и кино, художественный руководитель Театральной студии "Мастер" Николай Иванов и научные сотрудники Музея-панорамы "Сталинградская битва".

https://ria.ru/20201022/shkola-1581054478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, просвещение , общество - видео