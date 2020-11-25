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Первый подростковый реалити-сериал "Посмотрим" представили в "Орленке"
Первый подростковый реалити-сериал "Посмотрим" представили в "Орленке"
Премьера первого сезона подросткового реалити-сериала "Посмотрим" о Великой Отечественной войне, героинями которого стали российские школьницы, прошла в онлайн- РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:31
2020-11-25T18:31
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьера первого сезона подросткового реалити-сериала "Посмотрим" о Великой Отечественной войне, героинями которого стали российские школьницы, прошла в онлайн- и офлайн-формате на площадке Всероссийского детского центра "Орленок", сообщает пресс-служба Группы компаний "Просвещение".Сериал "Посмотрим" является частью федерального проекта "Россия глазами детей", организованного ГК "Просвещение" и проектом "ГЕРОИ" при поддержке Фонда президентских грантов. Первую серию можно посмотреть по ссылке.Участницы пилотного сезона "Посмотрим" – четыре школьницы, которые побывали в Волгограде, Москве и Мурманске, где вместе с экспертами, историками и краеведами открыли для себя истории и факты о войне, о которых они рассказывают и которые показывают своим сверстникам.Зрителями первой серии проекта ‒ "Посмотрим. Сталинград" ‒ стали почти 1000 ребят из 8 регионов страны, а также их родители и учителя. Для широкой аудитории сериал стал доступен в онлайн-кинотеатре премьер "Телекарта".О том, почему авторы выбрали формат путешествия героинь по России, на пресс-конференции по случаю премьеры рассказала директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.Автор проекта "ГЕРОИ" Сергей Гуров напомнил, что программа стартовала по итогам майского онлайн-марафона "Военкор Победы", где дети из самых разных регионов оттачивали навыки в журналистике и участвовали в мастер-классах известных теле- и радиоведущих и сценаристов:Для зрителей первой серии актеры театра и кино, историки, герои сериала и представители музеев провели тематический квиз в формате онлайн. В частности, на знание исторических фактов ребят проверяли актриса и телерадиоведущая Яна Поплавская, певец и телеведущий Прохор Шаляпин, актер театра и кино, художественный руководитель Театральной студии "Мастер" Николай Иванов и научные сотрудники Музея-панорамы "Сталинградская битва".
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кино и сериалы, просвещение , общество - видео

Первый подростковый реалити-сериал "Посмотрим" представили в "Орленке"

18:31 25.11.2020
 
© Фото : АО "Издательство "Просвещение""Участники пресс-конференции по случаю премьеры реалити-сериала "Посмотрим" в "Орленке"
Участники пресс-конференции по случаю премьеры реалити-сериала Посмотрим в Орленке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : АО "Издательство "Просвещение""
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Премьера первого сезона подросткового реалити-сериала "Посмотрим" о Великой Отечественной войне, героинями которого стали российские школьницы, прошла в онлайн- и офлайн-формате на площадке Всероссийского детского центра "Орленок", сообщает пресс-служба Группы компаний "Просвещение".
Сериал "Посмотрим" является частью федерального проекта "Россия глазами детей", организованного ГК "Просвещение" и проектом "ГЕРОИ" при поддержке Фонда президентских грантов. Первую серию можно посмотреть по ссылке.
Участницы пилотного сезона "Посмотрим" – четыре школьницы, которые побывали в Волгограде, Москве и Мурманске, где вместе с экспертами, историками и краеведами открыли для себя истории и факты о войне, о которых они рассказывают и которые показывают своим сверстникам.
Зрителями первой серии проекта ‒ "Посмотрим. Сталинград" ‒ стали почти 1000 ребят из 8 регионов страны, а также их родители и учителя. Для широкой аудитории сериал стал доступен в онлайн-кинотеатре премьер "Телекарта".
"Посмотрим" ‒ это невероятный проект, который очень нужен нашей стране для того, чтобы сформировать связующие нити между предыдущими и новым поколениями. Чтобы современный ребенок знал и любил свою страну, понимая, что она для него значит. А для этого нужно изучать ее историю. В сериале мы видим, как дети профессионально и умно рассказывают о великом прошлом своей страны", ‒ привели в пресс-службе комментарий директора ВДЦ "Орленок" Александра Джеуса.
О том, почему авторы выбрали формат путешествия героинь по России, на пресс-конференции по случаю премьеры рассказала директор по внешним коммуникациям ГК "Просвещение" Кристина Колесникова.
"До начала съемок мы долго обсуждали, насколько глубоко следует погружать ребят в производственный процесс. Ведь у нас, взрослых, свое представление о том, что интересно, но это не всегда пересекается с тем, что интересно ребятам. Поэтому мы решили уйти от шаблонов и создавать не фильмы, к которым привыкли. Ребята не просто выступают в роли ведущих – они участвуют на идейном уровне, принимают непосредственное участие в создании сценария, делятся собственным видением и вместе со съемочной командой снимают сюжеты такими, какими видят непосредственно они сами", - сказала она.
Автор проекта "ГЕРОИ" Сергей Гуров напомнил, что программа стартовала по итогам майского онлайн-марафона "Военкор Победы", где дети из самых разных регионов оттачивали навыки в журналистике и участвовали в мастер-классах известных теле- и радиоведущих и сценаристов:

"Победителями этого конкурса и стали наши участницы первого сезона. Поэтому мы продолжим запускать челленджи, в которых попробовать свои силы сможет любой желающий, а победители – принять участие во втором сезоне программы "Посмотрим", который будет посвящен географическим особенностям нашей страны. Следить за новостями можно на сайте проекта posmotrim.film".

Для зрителей первой серии актеры театра и кино, историки, герои сериала и представители музеев провели тематический квиз в формате онлайн. В частности, на знание исторических фактов ребят проверяли актриса и телерадиоведущая Яна Поплавская, певец и телеведущий Прохор Шаляпин, актер театра и кино, художественный руководитель Театральной студии "Мастер" Николай Иванов и научные сотрудники Музея-панорамы "Сталинградская битва".
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