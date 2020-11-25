https://ria.ru/20201125/putin-1586236311.html
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Алиевым и Пашиняном
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Алиевым и Пашиняном
В Кремле назвали ошибочным впечатление о расширении российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, важно разделять работу военных миротворцев и... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:39
2020-11-25T12:39
2020-11-25T12:53
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кремле назвали ошибочным впечатление о расширении российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, важно разделять работу военных миротворцев и созданного там гуманитарного центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные медики вылетели в Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению. Также ранее сообщалось, что российские миротворцы обеспечивают безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору в Карабахе, помогают восстановить водоснабжение и теплоснабжение соцобъектов и жилых домов."Нет, это ошибочное впечатление", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, действительно ли российская миротворческая миссия в Карабахе становится шире, чем заявлялось ранее.Представитель Кремля также упомянул о разнице в работе непосредственно миротворцев и созданного там межведомственного центра гуманитарного реагирования."С одной стороны, не нужно их полностью разделять, но и не нужно путать - чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром. Совместный гуманитарный центр, который открыт и функционирует там, набирает свои обороты. Разумеется, такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, - вот гуманитарный центр как раз этим и занимается, и всё, что происходит, это в этих рамках", - пояснил он.Пескова также спросили про состоявшийся днем ранее разговор Путина с коллегами из Азербайджана и Армении. По его словам, лидеры по телефону обсудили ход договоренностей, а также модальность работы в рамках совместного центра мониторинга.
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586230172.html
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586213187.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
В Кремле назвали ошибочным впечатление о расширении российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
, важно разделять работу военных миротворцев и созданного там гуманитарного центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные медики вылетели в Карабах из Хабаровска
для оказания помощи местному населению. Также ранее сообщалось, что российские миротворцы обеспечивают безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору в Карабахе, помогают восстановить водоснабжение и теплоснабжение соцобъектов и жилых домов.
"Нет, это ошибочное впечатление", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, действительно ли российская миротворческая миссия в Карабахе становится шире, чем заявлялось ранее.
Представитель Кремля также упомянул о разнице в работе непосредственно миротворцев и созданного там межведомственного центра гуманитарного реагирования.
"С одной стороны, не нужно их полностью разделять, но и не нужно путать - чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром. Совместный гуманитарный центр, который открыт и функционирует там, набирает свои обороты. Разумеется, такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, - вот гуманитарный центр как раз этим и занимается, и всё, что происходит, это в этих рамках", - пояснил он.
Пескова также спросили про состоявшийся днем ранее разговор Путина
с коллегами из Азербайджана
и Армении
. По его словам, лидеры по телефону обсудили ход договоренностей, а также модальность работы в рамках совместного центра мониторинга.