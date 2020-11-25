https://ria.ru/20201125/prankery-1586228356.html

Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады

Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:16

2020-11-25T12:16

2020-11-25T13:28

грета тунберг

владимир кузнецов (вован)

джастин трюдо

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо.Расшифровка записи разговора опубликована на YouTube.Пранкеры представились 17-летней Тунберг и сообщили Трюдо о создании "клуба президентов и глав государств", поддерживающих ее. Затем они спросили канадского премьера, согласен ли он вступить в "закрытый клуб"."Думаю, одного разговора недостаточно. Мы, наверное, можем согласиться с принципами. Но перед тем как я и моя страна туда вступят, я бы очень хотел, если это возможно, чтобы ты отправила мне подробное объяснение, что это из себя представляет. Я думаю, я положительно это рассмотрю", — ответил Трюдо.Затем Вован и Лексус заявили от имени активистки, что принц Гарри — ее друг, и попросили политика позаботиться о нем.Кроме того, пранкеры спросили у Трюдо, может ли он познакомить "Тунберг" с персонажами мультфильма "Южный парк" Теренсом и Филипом. "Я попрошу своих помощников попытаться связать вас. Это будет, наверное, самый простой способ сделать это. Потому что у меня нет их прямых контактов с собой сейчас, но мы попытаемся это сделать", — ответил политик.В завершение беседы Вован и Лексус призвали премьер-министра повлиять на НАТО и Дональда Трампа и "не играть в войну"."Я тоже мечтаю о мире, где солдаты не нужны, но мы пока еще не живем в этом мире. К сожалению, для этого нужны люди, противостоящие тем, кто причиняет вред невиновным. Но я очень ценю твои эмоциональные слова и всегда думаю, как мы можем использовать разные методы, чтобы прийти к миру", — сказал он.В начале января герцог и герцогиня Сассекские объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им как членам британской королевской семьи, зарабатывать самостоятельно и жить между Великобританией и Северной Америкой. С весны принц Гарри и Меган перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не именуются более "Их Королевские Высочества". Сначала супруги поселились в Канаде, а потом переехали в США.

https://ria.ru/20201009/prankery-1579077177.html

https://ria.ru/20201030/prankery-1582283300.html

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грета тунберг, владимир кузнецов (вован), джастин трюдо, алексей столяров (лексус), дональд трамп, нато, канада, сша, в мире