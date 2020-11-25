https://ria.ru/20201125/poruchenie-1586355338.html

Путин дал поручение по подготовке к председательству в Арктическом совете

Путин дал поручение по подготовке к председательству в Арктическом совете

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете, который возглавит... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T22:27

2020-11-25T22:27

2020-11-25T22:27

арктический совет

юрий трутнев

владимир путин

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норвегия

сша

политика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете, который возглавит полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с председательством РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах постановляю... Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в в Арктическом совете в 2021-2023 годах... Назначить председателем ... заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в ДФО Трутнева Ю.П.", - говорится в документе.Председателю поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

https://ria.ru/20201120/arktika-1585539815.html

https://ria.ru/20201120/arktika-1585548884.html

финляндия

норвегия

сша

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арктический совет, юрий трутнев, владимир путин, финляндия, норвегия, сша, политика