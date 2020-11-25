https://ria.ru/20201125/poruchenie-1586355338.html
Путин дал поручение по подготовке к председательству в Арктическом совете
Путин дал поручение по подготовке к председательству в Арктическом совете
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете, который возглавит... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T22:27
2020-11-25T22:27
2020-11-25T22:27
арктический совет
юрий трутнев
владимир путин
финляндия
норвегия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150500/46/1505004639_0:63:1501:907_1400x0_80_0_0_3fb17d241713aeb5ff04f0b788f6f36f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете, который возглавит полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с председательством РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах постановляю... Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в в Арктическом совете в 2021-2023 годах... Назначить председателем ... заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в ДФО Трутнева Ю.П.", - говорится в документе.Председателю поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
https://ria.ru/20201120/arktika-1585539815.html
https://ria.ru/20201120/arktika-1585548884.html
финляндия
норвегия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150500/46/1505004639_104:0:1396:969_1400x0_80_0_0_3137d505f2431e51a437b9b6e579f079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктический совет, юрий трутнев, владимир путин, финляндия, норвегия, сша, политика