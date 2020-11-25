https://ria.ru/20201125/navalnyy-1586337835.html

В ФРГ заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального

В ФРГ заявили о нескольких предметах с "Новичком" в деле Навального

Кроме бутылки с водой, в инциденте с Алексеем Навальным есть и другие предметы со следами вещества из группы "Новичок", говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:17

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госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

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БЕРЛИН, 25 ноя — РИА Новости. Кроме бутылки с водой, в инциденте с Алексеем Навальным есть и другие предметы со следами вещества из группы "Новичок", говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос парламентской фракции "Альтернатива для Германии". Его текст есть в распоряжении РИА Новости.В правительстве Германии вновь заявили о том, что точный состав яда, якобы примененного против россиянина, не разглашают из-за "высокого риска распространения".Ранее представители Навального сообщили о том, что немецкой стороне передали бутылку из-под питьевой воды, которой Навальный, предположительно, пользовался в Томске. На ней якобы обнаружили следы отравляющего вещества. При этом Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу подчеркнуло, что в самолете с блогером не провозили бутылки из его гостиничного номера.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х годов имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.В октябре ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку". Тем не менее через несколько дней Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института.

https://ria.ru/20201124/navalnyy-1586080238.html

https://ria.ru/20201123/navalnyy-1585950366.html

https://ria.ru/20201123/navalnyy-1585972230.html

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