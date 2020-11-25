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ФНС опровергла сообщения об увеличении транспортного налога
ФНС опровергла сообщения об увеличении транспортного налога
Никаких изменений в отношении так называемого налога на роскошь не принималось: повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:06
2020-11-25T21:38
авто
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никаких изменений в отношении так называемого налога на роскошь не принималось: повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам автомобилей, которые входят в перечень Минпромторга РФ, причем цена покупки в этом случае не учитывается, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе.Ранее в ноябре ФНС предупреждала владельцев автомобилей дороже 3 миллионов рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели свое транспортное средство со скидкой, поскольку для расчета налога ведомство использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом."Значение стоимости (цены) автомобиля, определённой по договоренности сторон для совершения сделок купли-продажи, залога и т.д., при расчете налога не применяется (ст. 362 НК РФ)", - отмечает ведомство.Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей – так называемый налог на роскошь - применяется в РФ с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.ФНС указывает, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей не старше 5 лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также если он дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет придется заплатить тройную сумму налога.
https://ria.ru/20201124/nalog-1586119156.html
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авто, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, экономика

ФНС опровергла сообщения об увеличении транспортного налога

11:06 25.11.2020 (обновлено: 21:38 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никаких изменений в отношении так называемого налога на роскошь не принималось: повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам автомобилей, которые входят в перечень Минпромторга РФ, причем цена покупки в этом случае не учитывается, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе.
Ранее в ноябре ФНС предупреждала владельцев автомобилей дороже 3 миллионов рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели свое транспортное средство со скидкой, поскольку для расчета налога ведомство использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом.
"Значение стоимости (цены) автомобиля, определённой по договоренности сторон для совершения сделок купли-продажи, залога и т.д., при расчете налога не применяется (ст. 362 НК РФ)", - отмечает ведомство.
Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей – так называемый налог на роскошь - применяется в РФ с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.
ФНС указывает, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей не старше 5 лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также если он дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет придется заплатить тройную сумму налога.
Анатолий Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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