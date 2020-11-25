https://ria.ru/20201125/nalogi-1586214122.html

ФНС опровергла сообщения об увеличении транспортного налога

ФНС опровергла сообщения об увеличении транспортного налога

Никаких изменений в отношении так называемого налога на роскошь не принималось: повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:06

2020-11-25T11:06

2020-11-25T21:38

авто

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154344/24/1543442440_0:176:3018:1874_1400x0_80_0_0_7ed02a203046215a834adbde8490bf3d.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никаких изменений в отношении так называемого налога на роскошь не принималось: повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам автомобилей, которые входят в перечень Минпромторга РФ, причем цена покупки в этом случае не учитывается, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе.Ранее в ноябре ФНС предупреждала владельцев автомобилей дороже 3 миллионов рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели свое транспортное средство со скидкой, поскольку для расчета налога ведомство использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом."Значение стоимости (цены) автомобиля, определённой по договоренности сторон для совершения сделок купли-продажи, залога и т.д., при расчете налога не применяется (ст. 362 НК РФ)", - отмечает ведомство.Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей – так называемый налог на роскошь - применяется в РФ с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.ФНС указывает, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей не старше 5 лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также если он дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет придется заплатить тройную сумму налога.

https://ria.ru/20201124/nalog-1586119156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, экономика