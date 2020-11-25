https://ria.ru/20201125/markl-1586239322.html

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала в статье для The New York Times, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями от РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:47

2020-11-25T12:47

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меган маркл

принц гарри

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала в статье для The New York Times, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша."Это июльское утро началось так же, как и все остальные: приготовить завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост до того, как я выну сына из кроватки. После того как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его (сына. — Прим. ред.) в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих — веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением: что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка", — написала Маркл."Сидя в больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, это спросить: "Ты в порядке?" — вспоминает герцогиня Сассекская.Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.

https://ria.ru/20200924/markl-1577704423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, общество