https://ria.ru/20201125/markl-1586239322.html
Меган Маркл потеряла второго ребенка
Меган Маркл потеряла второго ребенка
Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала в статье для The New York Times, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями от РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:47
2020-11-25T12:47
2020-11-25T14:37
меган маркл
принц гарри
общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала в статье для The New York Times, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша."Это июльское утро началось так же, как и все остальные: приготовить завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост до того, как я выну сына из кроватки. После того как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его (сына. — Прим. ред.) в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих — веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением: что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка", — написала Маркл."Сидя в больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, это спросить: "Ты в порядке?" — вспоминает герцогиня Сассекская.Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.
https://ria.ru/20200924/markl-1577704423.html
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меган маркл, принц гарри, общество
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Жена британского принца Гарри
актриса Меган Маркл
рассказала в статье для The New York Times
, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.
"Это июльское утро началось так же, как и все остальные: приготовить завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост до того, как я выну сына из кроватки. После того как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его (сына. — Прим. ред.) в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих — веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением: что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка", — написала Маркл.
"Сидя в больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, это спросить: "Ты в порядке?" — вспоминает герцогиня Сассекская.
Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.