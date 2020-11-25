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Меган Маркл потеряла второго ребенка
Меган Маркл потеряла второго ребенка
Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала в статье для The New York Times, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями от РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:47
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меган маркл
принц гарри
общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала в статье для The New York Times, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша."Это июльское утро началось так же, как и все остальные: приготовить завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост до того, как я выну сына из кроватки. После того как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его (сына. — Прим. ред.) в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих — веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением: что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка", — написала Маркл."Сидя в больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, это спросить: "Ты в порядке?" — вспоминает герцогиня Сассекская.Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.
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меган маркл, принц гарри, общество

Меган Маркл потеряла второго ребенка

12:47 25.11.2020 (обновлено: 14:37 25.11.2020)
 
© AP Photo / Matt DunhamМеган, герцогиня Сассекская
Меган, герцогиня Сассекская - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл рассказала в статье для The New York Times, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.
"Это июльское утро началось так же, как и все остальные: приготовить завтрак, покормить собак... Собрать волосы в хвост до того, как я выну сына из кроватки. После того как я поменяла его подгузник, я почувствовала сильную боль. Я упала на пол, сжимая его (сына. — Прим. ред.) в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих — веселая мелодия, которая резко контрастировала с моим ощущением: что-то пошло не так. Я знала, сжимая в руках своего первенца, что теряю второго ребенка", — написала Маркл.
"Сидя в больничной койке и наблюдая, как сердце моего мужа разбивается на кусочки, пока он пытается удержать воедино кусочки моего, я поняла, что единственный способ начать залечивать эту рану, это спросить: "Ты в порядке?" — вспоминает герцогиня Сассекская.
Первый ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая 2019 года.
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