Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/ldpr-1586193653.html
Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
Председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров заявил, что отложил на день поездку в Москву для встречи с высшим советом ЛДПР после заявлений о выходе из РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T08:37
2020-11-25T08:37
михаил сидоров
михаил дегтярев
владимир жириновский
хабаровск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1400x0_80_0_0_7582046da800a1cae23a5e1440e0474e.jpg
ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров заявил, что отложил на день поездку в Москву для встречи с высшим советом ЛДПР после заявлений о выходе из партии 17 депутатов.В понедельник сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска, в том числе ее председатель Сидоров, написали заявления о выходе из рядов ЛДПР. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". В среду Сидоров заявил, что депутаты решили не выходить из рядов партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым."Отменил сегодня полет в столицу, потому что не получается встретиться с лидером партии из-за загруженности Владимира Жириновского. Он меня пригласил, договорились на пятницу, поэтому я улетаю завтра, в 14:00 и примерно в 14:00 буду в Москве. Может быть, встреча состоится в субботу, по ситуации. Врио губернатора понял, что есть проблемы, и надо их решать, но я просто хочу поехать сейчас в Москву и это закрепить", - рассказал Михаил Сидоров РИА Новости.Он уточнил, что встречаться он будет именно с Владимиром Жириновским, чтобы до него лично довести все "чаяния и проблемы, которые есть в городе Хабаровске с политической ситуацией".
https://ria.ru/20201125/khabarovsk-1586192629.html
https://ria.ru/20201124/degtyarev-1586068412.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_313:0:3044:2048_1400x0_80_0_0_93a416b3bb72c43392867c7d1ee581f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил сидоров, михаил дегтярев, владимир жириновский, хабаровск, политика

Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР

08:37 25.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров заявил, что отложил на день поездку в Москву для встречи с высшим советом ЛДПР после заявлений о выходе из партии 17 депутатов.
В понедельник сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска, в том числе ее председатель Сидоров, написали заявления о выходе из рядов ЛДПР. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". В среду Сидоров заявил, что депутаты решили не выходить из рядов партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым.
Вид на железнодорожно-автомобильный мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита - Хабаровск. - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
08:18
Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
"Отменил сегодня полет в столицу, потому что не получается встретиться с лидером партии из-за загруженности Владимира Жириновского. Он меня пригласил, договорились на пятницу, поэтому я улетаю завтра, в 14:00 и примерно в 14:00 буду в Москве. Может быть, встреча состоится в субботу, по ситуации. Врио губернатора понял, что есть проблемы, и надо их решать, но я просто хочу поехать сейчас в Москву и это закрепить", - рассказал Михаил Сидоров РИА Новости.
Он уточнил, что встречаться он будет именно с Владимиром Жириновским, чтобы до него лично довести все "чаяния и проблемы, которые есть в городе Хабаровске с политической ситуацией".
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 13:06
Юрий Трутнев оценил работу Дегтярева
 
Михаил СидоровМихаил ДегтяревВладимир ЖириновскийХабаровскПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Власти США рассказали об испытаниях вакцины AstraZeneca от COVID-19
09:26В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
08:00Колонизация других планет и освоение космоса: новые возможности 3D-печати
07:29Власти оценили ущерб от циклона в Приморье
Лента новостейМолния