https://ria.ru/20201125/ldpr-1586193653.html

Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР

Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР

Председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров заявил, что отложил на день поездку в Москву для встречи с высшим советом ЛДПР после заявлений о выходе из РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:37

2020-11-25T08:37

2020-11-25T08:37

михаил сидоров

михаил дегтярев

владимир жириновский

хабаровск

политика

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ХАБАРОВСК, 25 ноя — РИА Новости. Председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров заявил, что отложил на день поездку в Москву для встречи с высшим советом ЛДПР после заявлений о выходе из партии 17 депутатов.В понедельник сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска, в том числе ее председатель Сидоров, написали заявления о выходе из рядов ЛДПР. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". В среду Сидоров заявил, что депутаты решили не выходить из рядов партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым."Отменил сегодня полет в столицу, потому что не получается встретиться с лидером партии из-за загруженности Владимира Жириновского. Он меня пригласил, договорились на пятницу, поэтому я улетаю завтра, в 14:00 и примерно в 14:00 буду в Москве. Может быть, встреча состоится в субботу, по ситуации. Врио губернатора понял, что есть проблемы, и надо их решать, но я просто хочу поехать сейчас в Москву и это закрепить", - рассказал Михаил Сидоров РИА Новости.Он уточнил, что встречаться он будет именно с Владимиром Жириновским, чтобы до него лично довести все "чаяния и проблемы, которые есть в городе Хабаровске с политической ситуацией".

https://ria.ru/20201125/khabarovsk-1586192629.html

https://ria.ru/20201124/degtyarev-1586068412.html

хабаровск

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михаил сидоров, михаил дегтярев, владимир жириновский, хабаровск, политика