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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201125/laboratoriya-1586314920.html
В КЧР открылась первая в СКФО мобильная "Лаборатория безопасности"
В КЧР открылась первая в СКФО мобильная "Лаборатория безопасности"
В Карачаево-Черкесии приступила к работе первая в Северо-Кавказском федеральном округе мобильная "Лаборатория безопасности", сообщил на своей странице в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:18
2020-11-25T18:40
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
общество
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ЧЕРКЕССК, 25 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии приступила к работе первая в Северо-Кавказском федеральном округе мобильная "Лаборатория безопасности", сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По его словам, "Лаборатория безопасности" - это полноценный инновационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Темрезов отметил, что на базе этой лаборатории будет проводиться обучение детей, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде. Оборудование лаборатории, размещенное в салоне автобуса, позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным."Лаборатория безопасности" открыта на базе Аграрно-технического колледжа в поселке Эркен-Шахар."Центр предусматривает выездные занятия в самые отдаленные населенные пункты Карачаево-Черкесии, что позволит охватить наибольшее количество детей теоретическими и практическими занятиями", - уточнил Темрезов.
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рашид темрезов, общество

В КЧР открылась первая в СКФО мобильная "Лаборатория безопасности"

18:18 25.11.2020 (обновлено: 18:40 25.11.2020)
 
© Фото : Официальный сайт Главы и Правительства КЧРВ КЧР открылась первая в СКФО мобильная "Лаборатория безопасности"
В КЧР открылась первая в СКФО мобильная Лаборатория безопасности - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Официальный сайт Главы и Правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 25 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии приступила к работе первая в Северо-Кавказском федеральном округе мобильная "Лаборатория безопасности", сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
По его словам, "Лаборатория безопасности" - это полноценный инновационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Темрезов отметил, что на базе этой лаборатории будет проводиться обучение детей, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде. Оборудование лаборатории, размещенное в салоне автобуса, позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным.
"Лаборатория безопасности" открыта на базе Аграрно-технического колледжа в поселке Эркен-Шахар.
"Центр предусматривает выездные занятия в самые отдаленные населенные пункты Карачаево-Черкесии, что позволит охватить наибольшее количество детей теоретическими и практическими занятиями", - уточнил Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовОбщество
 
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