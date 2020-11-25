https://ria.ru/20201125/laboratoriya-1586314920.html

В КЧР открылась первая в СКФО мобильная "Лаборатория безопасности"

В КЧР открылась первая в СКФО мобильная "Лаборатория безопасности"

В Карачаево-Черкесии приступила к работе первая в Северо-Кавказском федеральном округе мобильная "Лаборатория безопасности", сообщил на своей странице в... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:18

2020-11-25T18:18

2020-11-25T18:40

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

общество

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ЧЕРКЕССК, 25 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии приступила к работе первая в Северо-Кавказском федеральном округе мобильная "Лаборатория безопасности", сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По его словам, "Лаборатория безопасности" - это полноценный инновационный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Темрезов отметил, что на базе этой лаборатории будет проводиться обучение детей, родителей и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению в транспортной среде. Оборудование лаборатории, размещенное в салоне автобуса, позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным."Лаборатория безопасности" открыта на базе Аграрно-технического колледжа в поселке Эркен-Шахар."Центр предусматривает выездные занятия в самые отдаленные населенные пункты Карачаево-Черкесии, что позволит охватить наибольшее количество детей теоретическими и практическими занятиями", - уточнил Темрезов.

https://ria.ru/20201124/spasatel-1586087307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, общество