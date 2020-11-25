https://ria.ru/20201125/kvantorium-1586294153.html

В Ленобласти заработала "Фабрика процессов"

В Ленобласти заработала "Фабрика процессов"

В Ленинградской области заработала новая учебно-производственная площадка для работников предприятий и госслужащих региона — "Фабрика процессов", которая прошла РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:36

2020-11-25T16:36

2020-11-25T16:36

ленинградская область

кванториум

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области заработала новая учебно-производственная площадка для работников предприятий и госслужащих региона — "Фабрика процессов", которая прошла аттестацию Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, "Фабрика процессов Ленинградской области" разместилась на площадке "Кванториума" Кировского политехнического техникума. Предприятия региона получат возможность обучать здесь своих сотрудников основам бережливых технологий. В дальнейшем полученный опыт они смогут применить на своем предприятии. Также на областной "Фабрике процессов" повышению производительности труда будут обучать и госслужащих региона."Эксперты Федерального центра компетенций провели оценку площадки и тренерского состава. Для этого накануне на "Фабрике процессов" прошло пробное мероприятие по обучению сотрудников предприятий "Рэмос-Альфа" и "Русско-Высоцкая птицефабрика" навыкам бережливого производства. Решением комиссии фабрика и тренеры Ленинградской области прошли аттестацию и допущены к проведению обучения", — пояснил собеседник агентства.Он также подчеркнул, что "Фабрика процессов" создана в Ленинградской области в рамах реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"."Торжественное открытие новой учебной площадки запланировано на начало следующего года", - отметили в обладминистрации.

https://ria.ru/20201123/gazoprovod-1585934538.html

ленинградская область

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кванториум, ленинградская область