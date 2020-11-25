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Военный эксперт оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
Военный эксперт оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму
Переброска американской реактивной системы залпового огня в Румынию и стрельбы в направлении Чёрного моря является не более чем рядовым тактическим эпизодом... РИА Новости, 25.11.2020
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Переброска американской реактивной системы залпового огня в Румынию и стрельбы в направлении Чёрного моря является не более чем рядовым тактическим эпизодом учений, преувеличивать значение которых нет никаких оснований, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее Forbes, опубликовал статью, согласно которой Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишет издание, "произошло всего за несколько часов".По версии автора статьи, подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии."Это дежурный тактический эпизод, который представляется прессой как небывалый успех США. Мифические военные достижения американских вооружённых сил следуют из ангажированности западных журналистов, которые раздувают этот эпизод до масштабов "невиданной победы", к тому же оторванных от реалий на театре военных действий", - сказал Коротченко.Эксперт подчеркнул, что система дислокации войск Южного военного округа РФ и боевой потенциал как ударных, так и оборонительных систем вооружений надёжно гарантирует безопасность России и, в частности, Крыма."Любая попытка атаковать Россию с территории Румынии и какой-либо еще страны-члена НАТО приведет к незамедлительному сокрушительному ответному удару с крайне печальными последствиями для агрессора, и ему об этом хорошо известно, поэтому максимум на что способны США и их союзники по НАТО в Европе – это "бряцать оружием" на страницах западных СМИ", - отметил собеседник агентства.HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130.
https://ria.ru/20201125/krym-1586199461.html
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c-130 hercules, игорь коротченко, нато, forbes, румыния, европа, сша, в мире

Военный эксперт оценил сообщения о "ракетном сюрпризе" для России в Крыму

11:21 25.11.2020 (обновлено: 12:34 25.11.2020)
 
© Фото : Фото из личного архива И. КоротченкоИгорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Фото из личного архива И. Коротченко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Переброска американской реактивной системы залпового огня в Румынию и стрельбы в направлении Чёрного моря является не более чем рядовым тактическим эпизодом учений, преувеличивать значение которых нет никаких оснований, заявил РИА Новости в среду известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Forbes, опубликовал статью, согласно которой Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишет издание, "произошло всего за несколько часов".
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По версии автора статьи, подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии.
"Это дежурный тактический эпизод, который представляется прессой как небывалый успех США. Мифические военные достижения американских вооружённых сил следуют из ангажированности западных журналистов, которые раздувают этот эпизод до масштабов "невиданной победы", к тому же оторванных от реалий на театре военных действий", - сказал Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что система дислокации войск Южного военного округа РФ и боевой потенциал как ударных, так и оборонительных систем вооружений надёжно гарантирует безопасность России и, в частности, Крыма.
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"Любая попытка атаковать Россию с территории Румынии и какой-либо еще страны-члена НАТО приведет к незамедлительному сокрушительному ответному удару с крайне печальными последствиями для агрессора, и ему об этом хорошо известно, поэтому максимум на что способны США и их союзники по НАТО в Европе – это "бряцать оружием" на страницах западных СМИ", - отметил собеседник агентства.
HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130.
 
C-130 HerculesИгорь КоротченкоНАТОForbesРумынияЕвропаСШАВ мире
 
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