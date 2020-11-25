https://ria.ru/20201125/kprf-1586256750.html

КПРФ выступила против создания филиала Ельцин-центра в Москве

КПРФ выступила против создания филиала Ельцин-центра в Москве

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому невозможно будет создать в московской усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:55

2020-11-25T13:55

2020-11-25T14:51

кпрф

"ельцин-центр"

госдума рф

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому невозможно будет создать в московской усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской улице филиала "Ельцин-центра", документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В документе отмечается что этот проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях исключения необходимости создания в городе Москве филиалов центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий" предусматривает исключение положения о том, что соответствующие центры имеют филиалы в городе Москве, если город Москва не является местом их нахождения.Кроме того, проектом предлагается исключить возможность предоставлять объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящихся в государственной̆ собственности, в безвозмездное пользование центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий."На сегодняшний̆ день предложенные законодательные изменения касаются исключительно вопроса об открытии московского филиала Фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" (Ельцин-центра), которое вызывает активное общественное недовольство… Законопроект позволит изъять усадьбу Долгоруковых-Бобринских из пользования Ельцин-центра и перепрофилировать указанный̆ объект культурного наследия под социальные нужды москвичей", - уточняется в документе."Ельцин-центр" - общественный, культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.Планировалось, что открытие филиала в Москве состоится в начале этого года, но однако из-за пандемии сроки сдвинули на 2021 год.

https://ria.ru/20201118/muzei-1585040356.html

https://ria.ru/20201028/lenin-1581946577.html

москва

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кпрф, "ельцин-центр", госдума рф, москва