https://ria.ru/20201125/kprf-1586256750.html
КПРФ выступила против создания филиала Ельцин-центра в Москве
КПРФ выступила против создания филиала Ельцин-центра в Москве
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому невозможно будет создать в московской усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:55
2020-11-25T13:55
2020-11-25T14:51
кпрф
"ельцин-центр"
госдума рф
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому невозможно будет создать в московской усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской улице филиала "Ельцин-центра", документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В документе отмечается что этот проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях исключения необходимости создания в городе Москве филиалов центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий" предусматривает исключение положения о том, что соответствующие центры имеют филиалы в городе Москве, если город Москва не является местом их нахождения.Кроме того, проектом предлагается исключить возможность предоставлять объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящихся в государственной̆ собственности, в безвозмездное пользование центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий."На сегодняшний̆ день предложенные законодательные изменения касаются исключительно вопроса об открытии московского филиала Фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" (Ельцин-центра), которое вызывает активное общественное недовольство… Законопроект позволит изъять усадьбу Долгоруковых-Бобринских из пользования Ельцин-центра и перепрофилировать указанный̆ объект культурного наследия под социальные нужды москвичей", - уточняется в документе."Ельцин-центр" - общественный, культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.Планировалось, что открытие филиала в Москве состоится в начале этого года, но однако из-за пандемии сроки сдвинули на 2021 год.
https://ria.ru/20201118/muzei-1585040356.html
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кпрф, "ельцин-центр", госдума рф, москва
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Депутаты фракции КПРФ
внесли в Госдуму
законопроект, согласно которому невозможно будет создать в московской усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской улице филиала "Ельцин-центра
", документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В документе отмечается что этот проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях исключения необходимости создания в городе Москве филиалов центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий" предусматривает исключение положения о том, что соответствующие центры имеют филиалы в городе Москве, если город Москва не является местом их нахождения.
Кроме того, проектом предлагается исключить возможность предоставлять объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящихся в государственной̆ собственности, в безвозмездное пользование центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий.
"На сегодняшний̆ день предложенные законодательные изменения касаются исключительно вопроса об открытии московского филиала Фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" (Ельцин-центра), которое вызывает активное общественное недовольство… Законопроект позволит изъять усадьбу Долгоруковых-Бобринских из пользования Ельцин-центра и перепрофилировать указанный̆ объект культурного наследия под социальные нужды москвичей", - уточняется в документе.
"Ельцин-центр" - общественный, культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
Планировалось, что открытие филиала в Москве состоится в начале этого года, но однако из-за пандемии сроки сдвинули на 2021 год.