Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/kprf-1586256750.html
КПРФ выступила против создания филиала Ельцин-центра в Москве
КПРФ выступила против создания филиала Ельцин-центра в Москве
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому невозможно будет создать в московской усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:55
2020-11-25T14:51
кпрф
"ельцин-центр"
госдума рф
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583505191_0:305:3100:2048_1400x0_80_0_0_cca94dd70bcdcb522eaf07401f6f465f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому невозможно будет создать в московской усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской улице филиала "Ельцин-центра", документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В документе отмечается что этот проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях исключения необходимости создания в городе Москве филиалов центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий" предусматривает исключение положения о том, что соответствующие центры имеют филиалы в городе Москве, если город Москва не является местом их нахождения.Кроме того, проектом предлагается исключить возможность предоставлять объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящихся в государственной̆ собственности, в безвозмездное пользование центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий."На сегодняшний̆ день предложенные законодательные изменения касаются исключительно вопроса об открытии московского филиала Фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" (Ельцин-центра), которое вызывает активное общественное недовольство… Законопроект позволит изъять усадьбу Долгоруковых-Бобринских из пользования Ельцин-центра и перепрофилировать указанный̆ объект культурного наследия под социальные нужды москвичей", - уточняется в документе."Ельцин-центр" - общественный, культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.Планировалось, что открытие филиала в Москве состоится в начале этого года, но однако из-за пандемии сроки сдвинули на 2021 год.
https://ria.ru/20201118/muzei-1585040356.html
https://ria.ru/20201028/lenin-1581946577.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583505191_104:0:2835:2048_1400x0_80_0_0_526694c8fd417e9142dfde3e825a611e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кпрф, "ельцин-центр", госдума рф, москва

КПРФ выступила против создания филиала Ельцин-центра в Москве

13:55 25.11.2020 (обновлено: 14:51 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и член партии КПРФ Владимир Кашин на церемонии возложения цветов к Мавзолею
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов и член партии КПРФ Владимир Кашин на церемонии возложения цветов к Мавзолею - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому невозможно будет создать в московской усадьбе Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской улице филиала "Ельцин-центра", документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В документе отмечается что этот проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях исключения необходимости создания в городе Москве филиалов центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий" предусматривает исключение положения о том, что соответствующие центры имеют филиалы в городе Москве, если город Москва не является местом их нахождения.
Кроме того, проектом предлагается исключить возможность предоставлять объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящихся в государственной̆ собственности, в безвозмездное пользование центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий.
"На сегодняшний̆ день предложенные законодательные изменения касаются исключительно вопроса об открытии московского филиала Фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" (Ельцин-центра), которое вызывает активное общественное недовольство… Законопроект позволит изъять усадьбу Долгоруковых-Бобринских из пользования Ельцин-центра и перепрофилировать указанный̆ объект культурного наследия под социальные нужды москвичей", - уточняется в документе.
Сотрудница в зале основной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 08:00Культура
"У нас было безопаснее, чем в метро!" Музеи и галереи — о новом карантине
"Ельцин-центр" - общественный, культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
Планировалось, что открытие филиала в Москве состоится в начале этого года, но однако из-за пандемии сроки сдвинули на 2021 год.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 15:51
Зюганов пообещал "гнать дубовой палкой" предлагающих захоронить Ленина
 
КПРФ"Ельцин-центр"Госдума РФМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Лента новостейМолния