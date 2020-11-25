https://ria.ru/20201125/konkurs-1586235038.html
В Ленобласти чиновников теперь выбирают на конкурсе
В Ленобласти чиновников теперь выбирают на конкурсе
Новый председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области будет выбран на конкурсной основе, соответствующее распоряжение подписал глава региона... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:36
2020-11-25T12:36
2020-11-25T12:36
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Новый председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области будет выбран на конкурсной основе, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.Согласно нововведению в формировании региональной администрации Ленинградской области, заступить на должность председателя комиссии по молодежной политике можно будет только пройдя конкурсный отбор."Участникам конкурса предстоит ответить на 40 вопросов теста, выступить с самопрезентацией на тему "Я — руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области" и пройти индивидуальное собеседование", — пояснил, в свою очередь, представитель пресс-службы областной администрации.Он добавил, что также кандидат на должность руководителя комитета должен будет представить конкурсной комиссии свои предложения по анализу ситуации в регионе, обозначить имеющиеся проблемы и предложить организационные и экономические меры по улучшению основных показателей деятельности комитета по молодежной политике.
https://ria.ru/20201124/snos-1586129702.html
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александр дрозденко, ленинградская область, политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости.
Новый председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области
будет выбран на конкурсной основе, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко
.
Согласно нововведению в формировании региональной администрации Ленинградской области, заступить на должность председателя комиссии по молодежной политике можно будет только пройдя конкурсный отбор.
"Участникам конкурса предстоит ответить на 40 вопросов теста, выступить с самопрезентацией на тему "Я — руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области" и пройти индивидуальное собеседование", — пояснил, в свою очередь, представитель пресс-службы областной администрации.
Он добавил, что также кандидат на должность руководителя комитета должен будет представить конкурсной комиссии свои предложения по анализу ситуации в регионе, обозначить имеющиеся проблемы и предложить организационные и экономические меры по улучшению основных показателей деятельности комитета по молодежной политике.
"В состав конкурсной комиссии, наряду с чиновниками, войдут представители координационно-совещательных молодежных органов при губернаторе, а также независимые специалисты-эксперты", — заключили в пресс-службе.