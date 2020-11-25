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Ленинградская область
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В Ленобласти появился кластер хипромышленности
В Ленобласти появился кластер хипромышленности
В Ленинградской области создан кластер химической промышленности, в него вошли пять региональных предприятий в сфере производства химических веществ и... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:50
2020-11-25T12:50
ленинградская область
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области создан кластер химической промышленности, в него вошли пять региональных предприятий в сфере производства химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, кластер создан по инициативе предприятий и при поддержке регионального Центра развития промышленности."В ближайшее время будет разработана программа развития вновь образованного кластера. Его основная цель — рост конкурентоспособности предприятий отрасли за счет развития кооперации, расширения рынков сбыта, модернизации мощностей, сокращения издержек и привлечения инвестиций", — отметил собеседник агентства.Он пояснил, что предприятия смогут более эффективно взаимодействовать с образовательными учреждениями и научными центрами в части реализации совместных проектов, обучения кадров, получения доступа к новым технологиям."Химическая промышленность уже вносит существенный вклад в экономику Ленинградской области. Созданный кластер придаст ей новый импульс развития. Предприятия-участники кластера смогут находить новых партнеров и участвовать в совместных инвестиционных проектах, в отраслевых выставках, форумах, актуальных кластерных проектах", – прокомментировала событие генеральный директор Центра развития промышленности Ленинградской области Ольга Волкова.
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ленинградская область, экономика

В Ленобласти появился кластер хипромышленности

12:50 25.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПредприятие по переработке углеводородного сырья
Предприятие по переработке углеводородного сырья - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области создан кластер химической промышленности, в него вошли пять региональных предприятий в сфере производства химических веществ и продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, кластер создан по инициативе предприятий и при поддержке регионального Центра развития промышленности.
"В ближайшее время будет разработана программа развития вновь образованного кластера. Его основная цель — рост конкурентоспособности предприятий отрасли за счет развития кооперации, расширения рынков сбыта, модернизации мощностей, сокращения издержек и привлечения инвестиций", — отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что предприятия смогут более эффективно взаимодействовать с образовательными учреждениями и научными центрами в части реализации совместных проектов, обучения кадров, получения доступа к новым технологиям.
"Химическая промышленность уже вносит существенный вклад в экономику Ленинградской области. Созданный кластер придаст ей новый импульс развития. Предприятия-участники кластера смогут находить новых партнеров и участвовать в совместных инвестиционных проектах, в отраслевых выставках, форумах, актуальных кластерных проектах", – прокомментировала событие генеральный директор Центра развития промышленности Ленинградской области Ольга Волкова.
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