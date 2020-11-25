https://ria.ru/20201125/katastrofa-1586181321.html
Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной
Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной
Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что экономику страны в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:11
2020-11-25T01:11
2020-11-25T01:42
ситуация на украине
михаил саакашвили
грузия
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в мире
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами."Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года", - предупредил Саакашвили. Он отметил, что подписание соглашения с Международным валютным фондом лишь отсрочит кризис на несколько месяцев. "А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов", - подчеркнул политик. По его словам, в данной ситуации украинским властям "или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу". При этом Саакашвили заявил, что данная ситуация развивается в условиях, когда украинское правительство "будто существует в параллельном мире", практически не функционируя и идя к пропасти "с закрытыми глазами".Ранее первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщил, что с бюджетом страны впервые за десятилетний срок сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 10 миллиардов гривен (около 35 миллионов долларов. – прим. ред.)
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ситуация на украине, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
Бывший президент Грузии
, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили
заявил в эфире телеканала "Украина 24
", что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.
"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года", - предупредил Саакашвили.
Он отметил, что подписание соглашения с Международным валютным фондом лишь отсрочит кризис на несколько месяцев.
"А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов", - подчеркнул политик. По его словам, в данной ситуации украинским властям "или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу".
При этом Саакашвили заявил, что данная ситуация развивается в условиях, когда украинское правительство "будто существует в параллельном мире", практически не функционируя и идя к пропасти "с закрытыми глазами".
Ранее первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщил, что с бюджетом страны впервые за десятилетний срок сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 10 миллиардов гривен (около 35 миллионов долларов. – прим. ред.)