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https://ria.ru/20201125/katastrofa-1586181321.html
Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной
Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной
Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что экономику страны в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:11
2020-11-25T01:42
ситуация на украине
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами."Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года", - предупредил Саакашвили. Он отметил, что подписание соглашения с Международным валютным фондом лишь отсрочит кризис на несколько месяцев. "А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов", - подчеркнул политик. По его словам, в данной ситуации украинским властям "или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу". При этом Саакашвили заявил, что данная ситуация развивается в условиях, когда украинское правительство "будто существует в параллельном мире", практически не функционируя и идя к пропасти "с закрытыми глазами".Ранее первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщил, что с бюджетом страны впервые за десятилетний срок сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 10 миллиардов гривен (около 35 миллионов долларов. – прим. ред.)
https://ria.ru/20201124/ukraina-1586105384.html
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ситуация на украине, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Саакашвили назвал экономическую катастрофу на Украине неизбежной

01:11 25.11.2020 (обновлено: 01:42 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что экономику страны в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами.
"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года", - предупредил Саакашвили.
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Он отметил, что подписание соглашения с Международным валютным фондом лишь отсрочит кризис на несколько месяцев.
"А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов", - подчеркнул политик. По его словам, в данной ситуации украинским властям "или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу".
При этом Саакашвили заявил, что данная ситуация развивается в условиях, когда украинское правительство "будто существует в параллельном мире", практически не функционируя и идя к пропасти "с закрытыми глазами".
Ранее первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта сообщил, что с бюджетом страны впервые за десятилетний срок сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 10 миллиардов гривен (около 35 миллионов долларов. – прим. ред.)
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