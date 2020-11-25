https://ria.ru/20201125/karabakh-1586236827.html

Мэр Степанакерта поздравил российских миротворцев с праздником

Мэр Степанакерта поздравил российских миротворцев с праздником

Мэр столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта Давид Саркисян поздравил в среду российских миротворцев с профессиональным праздником,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:41

2020-11-25T12:41

2020-11-25T12:41

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Мэр столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта Давид Саркисян поздравил в среду российских миротворцев с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе мэрии."Сегодня день миротворца. Символ этого дня арцахцы (Арцах, самоназвание Карабаха – ред.) почувствовали на себе, так как прекращение навязанной им неравной войны ознаменовалось вводом в страну российских миротворцев. Гарантов сохранения режима перемирия в регионе сегодня поздравил мэр Степанакерта Давид Саркисян", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.Отмечается, что Саркисян посетил место дислокации российских миротворцев, побеседовал с ними, выразил от имени жителей Степанакерта признательность за миротворческую миссию. "Саркисян выразил надежду, что при содействии миротворцев в Арцахе будет установлен стабильный мир", - говорится в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201124/mirotvortsy-1586173430.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2020-11-25T12:41 true PT1M31S

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире