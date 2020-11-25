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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586230172.html
Эрдоган назвал гарантов мира в Карабахе
Эрдоган назвал гарантов мира в Карабахе
Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами обеспечения мира в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:23
2020-11-25T12:30
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами обеспечения мира в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет. Вчера я провел телефонный разговор с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, мы обсудили шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе. Турция, РФ и Азербайджан станут гарантами мира в регионе", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
https://ria.ru/20201121/karabakh-1585655381.html
москва
армения
россия
турция
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, армения, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, в мире

Эрдоган назвал гарантов мира в Карабахе

12:23 25.11.2020 (обновлено: 12:30 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Россия, Турция и Азербайджан станут гарантами обеспечения мира в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Мы внесли большой вклад в устранение несправедливости, которая продолжалась в Карабахе 30 лет. Вчера я провел телефонный разговор с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, мы обсудили шаги, которые будут предприняты для решения проблемы в Карабахе. Турция, РФ и Азербайджан станут гарантами мира в регионе", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваАрменияРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанВ мире
 
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