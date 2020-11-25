https://ria.ru/20201125/karabakh-1586213187.html

Российские военные медики вылетели в Карабах

Российские военные медики вылетели в Карабах

Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.11.2020

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2020-11-25T11:01

2020-11-25T13:15

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России."Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав отряда входят врачи и медперсонал, которые будут постоянно готовы оказать медицинскую помощь. Отмечается, что переброска подразделений медотряда осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации."Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый", - добавляется в сообщении.Всего в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/karabakh-1585819839.html

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Кадры отправки российских военных медиков в Нагорный Карабах Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России. "Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа", - говорится в сообщении. 2020-11-25T11:01 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ил-76, хабаровск, в мире