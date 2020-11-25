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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586213187.html
Российские военные медики вылетели в Карабах
Российские военные медики вылетели в Карабах
Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:01
2020-11-25T13:15
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России."Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав отряда входят врачи и медперсонал, которые будут постоянно готовы оказать медицинскую помощь. Отмечается, что переброска подразделений медотряда осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации."Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый", - добавляется в сообщении.Всего в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/karabakh-1585819839.html
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60
Кадры отправки российских военных медиков в Нагорный Карабах
Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России. "Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
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нагорный карабах, ил-76, хабаровск, в мире

Российские военные медики вылетели в Карабах

11:01 25.11.2020 (обновлено: 13:15 25.11.2020)
 
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские военные медики вылетели в Нагорный Карабах из Хабаровска для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России.
"Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента РФ и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав отряда входят врачи и медперсонал, которые будут постоянно готовы оказать медицинскую помощь. Отмечается, что переброска подразделений медотряда осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.
"Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый", - добавляется в сообщении.
Всего в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военных медика, 54 единицы автомобильной и спецтехники, а также 66 тонн необходимых материалов.
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