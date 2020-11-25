https://ria.ru/20201125/gosduma-1586190308.html

В Госдуме рассказали о поправках в ТК о ненормированном рабочем дне

В Госдуме рассказали о поправках в ТК о ненормированном рабочем дне

Поправки в Трудовой кодекс РФ, в том числе о ненормированном рабочем дне, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T07:10

2020-11-25T07:10

2020-11-25T07:10

россия

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс РФ, в том числе о ненормированном рабочем дне, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в нижней палате Андрей Исаев."Поправки в Трудовой кодекс будут подготовлены позже. Вероятно, они будут внесены в весеннюю сессию", - сказал Исаев.Он уточнил, что в законопроекте будут учтены положения, на которые обратил внимание председатель ЕР Дмитрий Медведев.В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект об удаленной работе. Его внесли в Госдуму председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении на пленарном заседании 25 ноября.

https://ria.ru/20200919/distantsionka-1577479243.html

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россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество