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В Госдуме рассказали о поправках в ТК о ненормированном рабочем дне
В Госдуме рассказали о поправках в ТК о ненормированном рабочем дне
Поправки в Трудовой кодекс РФ, в том числе о ненормированном рабочем дне, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T07:10
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россия
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс РФ, в том числе о ненормированном рабочем дне, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в нижней палате Андрей Исаев."Поправки в Трудовой кодекс будут подготовлены позже. Вероятно, они будут внесены в весеннюю сессию", - сказал Исаев.Он уточнил, что в законопроекте будут учтены положения, на которые обратил внимание председатель ЕР Дмитрий Медведев.В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект об удаленной работе. Его внесли в Госдуму председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении на пленарном заседании 25 ноября.
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россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуме рассказали о поправках в ТК о ненормированном рабочем дне

07:10 25.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поправки в Трудовой кодекс РФ, в том числе о ненормированном рабочем дне, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в нижней палате Андрей Исаев.
"Поправки в Трудовой кодекс будут подготовлены позже. Вероятно, они будут внесены в весеннюю сессию", - сказал Исаев.
Он уточнил, что в законопроекте будут учтены положения, на которые обратил внимание председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Надо урегулировать понятие ненормированного рабочего дня. Перед нами также будет стоять задача внести поправки, которые будут касаться электронного документооборота. Это коснется не только дистанционных работников, но и стационарных. Это тоже потребует внесения поправок. Мы также считаем, что необходимы поправки, которые повысили бы статус социального партнёрства. Есть проблемы срочных трудовых договоров", - разъяснил он.
В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект об удаленной работе. Его внесли в Госдуму председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении на пленарном заседании 25 ноября.
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