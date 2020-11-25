https://ria.ru/20201125/german-1586071822.html
Алексей Герман-младший закончил съемки нового фильма "30 дней 30 ночей"
Алексей Герман-младший закончил съемки нового фильма "30 дней 30 ночей"
Режиссер Алексей Герман-младший закончил съемки своего нового фильма под рабочим названием "30 дней 30 ночей", сообщила пресс-служба компании "Метрафильмс". РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:40
2020-11-25T01:40
2020-11-25T01:40
культура
александра бортич
кино и сериалы
новости культуры
анна михалкова
алексей герман-младший
светлана ходченкова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Режиссер Алексей Герман-младший закончил съемки своего нового фильма под рабочим названием "30 дней 30 ночей", сообщила пресс-служба компании "Метрафильмс"."Пока мы ждем возобновления работы над нашим фильмом "Воздух", в который мы вложили три года работы, массу сил, эмоций и энергии и съемки которого были приостановлены еще весной 2020 года, мы решили сделать фильм по сценарию, который лежал у нас уже пару лет. Мы сняли фильм всего за 25 съемочных дней", - рассказал режиссер.Он добавил, что фильм "рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом городе сражается за справедливость", "вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование".Главную роль педагога исполнил Мераб Нинидзе ("Бумажный солдат"). В фильме также снялись Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.Сценарий картины режиссер написал в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой.
https://ria.ru/20201123/germanika-1585876192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александра бортич, кино и сериалы, новости культуры, анна михалкова, алексей герман-младший, светлана ходченкова
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Режиссер Алексей Герман-младший закончил съемки своего нового фильма под рабочим названием "30 дней 30 ночей", сообщила пресс-служба компании "Метрафильмс".
"Пока мы ждем возобновления работы над нашим фильмом "Воздух", в который мы вложили три года работы, массу сил, эмоций и энергии и съемки которого были приостановлены еще весной 2020 года, мы решили сделать фильм по сценарию, который лежал у нас уже пару лет. Мы сняли фильм всего за 25 съемочных дней", - рассказал режиссер.
Он добавил, что фильм "рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом городе сражается за справедливость", "вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование".
Главную роль педагога исполнил Мераб Нинидзе ("Бумажный солдат"). В фильме также снялись Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.
Сценарий картины режиссер написал в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой.