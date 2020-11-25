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Ленинградская область
https://ria.ru/20201125/ekopolitsiya-1586241359.html
В Ленобласти появится экологическая полиция
В Ленобласти появится экологическая полиция
В Ленинградской области создадут экологическую полицию, специалисты которой будут выявлять нарушителей, устраивающих стихийные свалки, сообщил глава региона... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:52
2020-11-25T12:52
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области создадут экологическую полицию, специалисты которой будут выявлять нарушителей, устраивающих стихийные свалки, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании в Законодательном собрании."Мы планируем создать экологическую милицию на базе комитета государственного экологического надзора", — отметил Дрозденко.Глава региона предложил возлагать расходы на уборку свалок на собственников участков."Если мы подали иск, а собственник не устраняет нарушения и не ликвидирует свалку, то нужно чтобы это сделало третье лицо, а собственник участка возмещал уже расходы в судебном порядке. Есть, конечно, опасения, что не все оплатят иски, но в этом случае необходимо проработать вопрос изъятия земельных участков. Возможно, создать областную компанию или выбрать уполномоченную компанию, которая будет за областные средства убирать мусор, а затем возмещать убытки за счет бюджета", — пояснил глава региона.В свою очередь, врио председателя областного комитета государственного экологического надзора Валерий Татаров сообщил, что на сегодняшний день на собственников участков поданы 15 исков о ликвидации свалок, в том числе и о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, на общую сумму 905 миллионов рублей. Судом удовлетворены 10 исков на 254 миллиона рублей.Ранее правительство Ленинградской области разработало областной закон по регулированию оборота отходов на территории региона. Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. После утверждения закона в правительстве рассмотрят возможность создания Положения о поощрении жителей за сообщения о незаконном сбросе мусора
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александр дрозденко, ленинградская область

В Ленобласти появится экологическая полиция

12:52 25.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкВыгрузка мусора на свалке бытовых отходов
Выгрузка мусора на свалке бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области создадут экологическую полицию, специалисты которой будут выявлять нарушителей, устраивающих стихийные свалки, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании в Законодательном собрании.
"Мы планируем создать экологическую милицию на базе комитета государственного экологического надзора", — отметил Дрозденко.
Глава региона предложил возлагать расходы на уборку свалок на собственников участков.
"Если мы подали иск, а собственник не устраняет нарушения и не ликвидирует свалку, то нужно чтобы это сделало третье лицо, а собственник участка возмещал уже расходы в судебном порядке. Есть, конечно, опасения, что не все оплатят иски, но в этом случае необходимо проработать вопрос изъятия земельных участков. Возможно, создать областную компанию или выбрать уполномоченную компанию, которая будет за областные средства убирать мусор, а затем возмещать убытки за счет бюджета", — пояснил глава региона.
В свою очередь, врио председателя областного комитета государственного экологического надзора Валерий Татаров сообщил, что на сегодняшний день на собственников участков поданы 15 исков о ликвидации свалок, в том числе и о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, на общую сумму 905 миллионов рублей. Судом удовлетворены 10 исков на 254 миллиона рублей.
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Ранее правительство Ленинградской области разработало областной закон по регулированию оборота отходов на территории региона. Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. После утверждения закона в правительстве рассмотрят возможность создания Положения о поощрении жителей за сообщения о незаконном сбросе мусора
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
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