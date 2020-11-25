https://ria.ru/20201125/dtp-1586221431.html

В Петербурге автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину

В Петербурге автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину

В Петербурге автомобиль генконсульства Литовской Республики сбил женщину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:43

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2020-11-25T12:32

авто

литва

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Петербурге автомобиль генконсульства Литовской Республики сбил женщину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Инцидент произошел на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Другие подробности не приводятся.СМИ писали, что пострадавшая находилась на пешеходном переходе. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586215752.html

литва

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, литва, санкт-петербург, происшествия