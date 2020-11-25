https://ria.ru/20201125/dtp-1586221431.html
В Петербурге автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину
В Петербурге автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину
В Петербурге автомобиль генконсульства Литовской Республики сбил женщину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:43
2020-11-25T11:43
2020-11-25T12:32
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литва
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В Петербурге автомобиль генконсульства Литовской Республики сбил женщину, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Инцидент произошел на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Другие подробности не приводятся.СМИ писали, что пострадавшая находилась на пешеходном переходе. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586215752.html
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авто, литва, санкт-петербург, происшествия