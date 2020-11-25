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Липецкая область
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Липецкая область получит допсредства из федбюджета
Липецкая область получит допсредства из федбюджета
Липецкая область получит дополнительно 750 миллионов рублей от правительства РФ на поддержание стабильности в казне и исполнение социальных обязательств перед... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:46
2020-11-25T12:46
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительно 750 миллионов рублей от правительства РФ на поддержание стабильности в казне и исполнение социальных обязательств перед жителями региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он пояснил, что брешь в областном бюджете образовалась из-за пандемии, которая сократила его почти на 5 миллиардов рублей. Деньги липчанам выделят из резервного фонда правительства."Эти средства мы направим на социальные выплаты и поддержку многодетных семей, сирот, малообеспеченных граждан и мелких предпринимателей, а также сконцентрируем дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", — прокомментировал Артамонов.В целом поддержку из федерального центра помимо Липецкой области получат еще 38 российских регионов, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Ее общий размер составит 80 миллиардов рублей.
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игорь артамонов, липецкая область

Липецкая область получит допсредства из федбюджета

12:46 25.11.2020
 
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Липецкая область получит дополнительно 750 миллионов рублей от правительства РФ на поддержание стабильности в казне и исполнение социальных обязательств перед жителями региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что брешь в областном бюджете образовалась из-за пандемии, которая сократила его почти на 5 миллиардов рублей. Деньги липчанам выделят из резервного фонда правительства.
"Эти средства мы направим на социальные выплаты и поддержку многодетных семей, сирот, малообеспеченных граждан и мелких предпринимателей, а также сконцентрируем дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", — прокомментировал Артамонов.
В целом поддержку из федерального центра помимо Липецкой области получат еще 38 российских регионов, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Ее общий размер составит 80 миллиардов рублей.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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