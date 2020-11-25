https://ria.ru/20201125/deti-1586261317.html

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, попавших в заложники в Петербурге

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, попавших в заложники в Петербурге

Шестеро детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, страдают от истощения,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:17

2020-11-25T14:17

2020-11-25T14:17

захват заложников в колпино

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Шестеро детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, страдают от истощения, но серьезной угрозы их жизни и здоровью нет, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина приходится биологическим отцом двоим из детей."Дети находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова. Вчера… девятилетнего и пятнадцатилетнего (мальчиков) направили в Филатова, потому что у одного (диагностирована) черепно-мозговая травма, есть повреждения носа, ссадины многочисленные, и у обоих была температура. Остальные четверо ребят сейчас находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. За их жизнь и здоровье нет беспокойства, однако врачи отмечают крайнюю степень истощения, очень низкий гемоглобин, анемическое состояние. Это говорит о том, что детей не кормили полноценно", - рассказала Митянина журналистам.По ее словам, у детей также есть проблемы с желудком, которые связаны с "низкими санитарными условиями, в которых они находились"."Но общий вывод врачей на данный момент, что все-таки тяжелых физических потрясений нет. Как только у врачей пропадут всякие опасения за их здоровье, они вернутся в семью", - добавила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20201125/narkotiki-1586218401.html

https://ria.ru/20201124/motiv-1586127255.html

колпинский район

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захват заложников в колпино, колпинский район, санкт-петербург, происшествия