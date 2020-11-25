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https://ria.ru/20201125/detdom-1586309759.html
Детей, взятых в заложники в Петербурге, временно направят в детдом
Детей, взятых в заложники в Петербурге, временно направят в детдом
Шестерых детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, временно направят в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:48
2020-11-25T20:10
захват заложников в колпино
колпинский район
архангельская область
архангельск
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Шестерых детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, временно направят в соцучреждение, пока их мать готовится к переезду в Архангельск, где у нее есть подходящее жилье, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина, который является уроженцем Архангельской области, приходится биологическим отцом двоим из детей. Сейчас все дети находятся в больницах, угрозы их жизни нет."Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение детей в социальном учреждении, пока она занимается переездом в Архангельск, где имеет необходимую для проживания детей площадь (трехкомнатную квартиру)", - говорится в сообщении.Как уточняет аппарат омбудсмена, минувшую ночь мать детей провела у подруги. Ранее в среду Митянина сообщала, что женщине предоставят возможность находиться в больнице рядом с детьми, как только она выйдет на связь после допроса в полиции накануне.Ранее сообщалось, что дети в находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова, куда с температурой доставили девятилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков, диагностировав у одного из них черепно-мозговую травму, повреждения носа и ссадины. Остальные четверо детей находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. Врачи отмечают у детей истощение, у них есть проблемы с желудком.
https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586270331.html
https://ria.ru/20201125/narkotiki-1586218401.html
колпинский район
архангельская область
архангельск
санкт-петербург
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Денис Бельтюков, взявший в заложники детей, предстал перед судом
Денис Бельтюков объяснял судье, почему его не нужно помещать под стражу - но все равно был арестован. Он говорил среди прочего, что хочет понять, что с ним вчера произошло, и обратиться за помощью к психиатру.
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захват заложников в колпино, колпинский район, архангельская область, архангельск, санкт-петербург, происшествия

Детей, взятых в заложники в Петербурге, временно направят в детдом

17:48 25.11.2020 (обновлено: 20:10 25.11.2020)
 
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи у жилого дома в Колпино, где мужчина удерживал детей в заложниках. Кадр видео
Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Колпино, где мужчина удерживал детей в заложниках. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Шестерых детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, временно направят в соцучреждение, пока их мать готовится к переезду в Архангельск, где у нее есть подходящее жилье, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина, который является уроженцем Архангельской области, приходится биологическим отцом двоим из детей. Сейчас все дети находятся в больницах, угрозы их жизни нет.
Сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина удерживал детей - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 14:55
Мать детей, взятых в заложники в Петербурге, не выходит на связь
"Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение детей в социальном учреждении, пока она занимается переездом в Архангельск, где имеет необходимую для проживания детей площадь (трехкомнатную квартиру)", - говорится в сообщении.
Как уточняет аппарат омбудсмена, минувшую ночь мать детей провела у подруги. Ранее в среду Митянина сообщала, что женщине предоставят возможность находиться в больнице рядом с детьми, как только она выйдет на связь после допроса в полиции накануне.
Ранее сообщалось, что дети в находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова, куда с температурой доставили девятилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков, диагностировав у одного из них черепно-мозговую травму, повреждения носа и ссадины. Остальные четверо детей находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. Врачи отмечают у детей истощение, у них есть проблемы с желудком.
Сотрудник полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина удерживал детей - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 11:29
Источник рассказал о мужчине, взявшем детей в заложники в Колпино
 
Захват заложников в КолпиноКолпинский районАрхангельская областьАрхангельскСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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