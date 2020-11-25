https://ria.ru/20201125/detdom-1586309759.html

Детей, взятых в заложники в Петербурге, временно направят в детдом

Детей, взятых в заложники в Петербурге, временно направят в детдом

Шестерых детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, временно направят в... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:48

2020-11-25T17:48

2020-11-25T20:10

захват заложников в колпино

колпинский район

архангельская область

архангельск

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Шестерых детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, временно направят в соцучреждение, пока их мать готовится к переезду в Архангельск, где у нее есть подходящее жилье, сообщает аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина, который является уроженцем Архангельской области, приходится биологическим отцом двоим из детей. Сейчас все дети находятся в больницах, угрозы их жизни нет."Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение детей в социальном учреждении, пока она занимается переездом в Архангельск, где имеет необходимую для проживания детей площадь (трехкомнатную квартиру)", - говорится в сообщении.Как уточняет аппарат омбудсмена, минувшую ночь мать детей провела у подруги. Ранее в среду Митянина сообщала, что женщине предоставят возможность находиться в больнице рядом с детьми, как только она выйдет на связь после допроса в полиции накануне.Ранее сообщалось, что дети в находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова, куда с температурой доставили девятилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков, диагностировав у одного из них черепно-мозговую травму, повреждения носа и ссадины. Остальные четверо детей находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. Врачи отмечают у детей истощение, у них есть проблемы с желудком.

https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586270331.html

https://ria.ru/20201125/narkotiki-1586218401.html

колпинский район

архангельская область

архангельск

санкт-петербург

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Денис Бельтюков, взявший в заложники детей, предстал перед судом Денис Бельтюков объяснял судье, почему его не нужно помещать под стражу - но все равно был арестован. Он говорил среди прочего, что хочет понять, что с ним вчера произошло, и обратиться за помощью к психиатру. 2020-11-25T17:48 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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захват заложников в колпино, колпинский район, архангельская область, архангельск, санкт-петербург, происшествия