https://ria.ru/20201125/bayden-1586295420.html

Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:42

2020-11-25T16:42

2020-11-25T17:21

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 25 ноя – РИА новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября направил Джо Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США", - говорится в сообщении телеканала.Китайский лидер в своем сообщении отметил, что здоровое и устойчивое развитие американо-китайских отношений не только соответствует интересам народов двух стран, но также отражает общие ожидания международного сообщества.Председатель КНР выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США.Он также выразил надежду, что Китай и США будут работать вместе с другими странами и международным сообществом, содействовать поддержанию глобального мира и развития.Вице-президент Китая Ван Цишань в свою очередь направил поздравления Камале Харрис.Китай довольно продолжительное время оставался в числе стран, власти которых откладывали поздравление Байдена, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на вопрос о том, когда Пекин намерен сделать официальное заявление по итогам американских выборов, указал, что "Китай будет действовать в соответствии с международной практикой". Поздравление с трибуны внешнеполитического ведомства прозвучало лишь 13 ноября.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201125/bednost-1586132835.html

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дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, китай, сша, в мире