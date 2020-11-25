Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201125/bayden-1586295420.html
Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:42
2020-11-25T17:21
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
си цзиньпин
джо байден
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583486961_0:175:3021:1874_1400x0_80_0_0_dc63c9ba3f5a83bbbdc986845eace9dc.jpg
ПЕКИН, 25 ноя – РИА новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября направил Джо Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США", - говорится в сообщении телеканала.Китайский лидер в своем сообщении отметил, что здоровое и устойчивое развитие американо-китайских отношений не только соответствует интересам народов двух стран, но также отражает общие ожидания международного сообщества.Председатель КНР выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США.Он также выразил надежду, что Китай и США будут работать вместе с другими странами и международным сообществом, содействовать поддержанию глобального мира и развития.Вице-президент Китая Ван Цишань в свою очередь направил поздравления Камале Харрис.Китай довольно продолжительное время оставался в числе стран, власти которых откладывали поздравление Байдена, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на вопрос о том, когда Пекин намерен сделать официальное заявление по итогам американских выборов, указал, что "Китай будет действовать в соответствии с международной практикой". Поздравление с трибуны внешнеполитического ведомства прозвучало лишь 13 ноября.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201125/bednost-1586132835.html
https://ria.ru/20201125/bayden-1586190006.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583486961_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_4e11e0f8406344245d243d5ebdbba361.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, китай, сша, в мире

Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

16:42 25.11.2020 (обновлено: 17:21 25.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 ноя – РИА новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября направил Джо Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США", - говорится в сообщении телеканала.
Китайский лидер в своем сообщении отметил, что здоровое и устойчивое развитие американо-китайских отношений не только соответствует интересам народов двух стран, но также отражает общие ожидания международного сообщества.
Председатель КНР выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США.

"Надеюсь, что обе стороны будут придерживаться духа отсутствия конфликтов и конфронтации, духа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сосредоточатся на сотрудничестве, урегулировании разногласий, продвижении здорового и стабильного развития американо-китайских отношений", - заявил Си Цзиньпин.

Он также выразил надежду, что Китай и США будут работать вместе с другими странами и международным сообществом, содействовать поддержанию глобального мира и развития.
Вице-президент Китая Ван Цишань в свою очередь направил поздравления Камале Харрис.
Женщина в защитной маске проходит мимо карты провинции Сычуань - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 08:00
Нищеты больше нет. Кого Китай победит следующим
Китай довольно продолжительное время оставался в числе стран, власти которых откладывали поздравление Байдена, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на вопрос о том, когда Пекин намерен сделать официальное заявление по итогам американских выборов, указал, что "Китай будет действовать в соответствии с международной практикой". Поздравление с трибуны внешнеполитического ведомства прозвучало лишь 13 ноября.
Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 07:03Выборы президента США — 2020
Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСи ЦзиньпинДжо БайденКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния