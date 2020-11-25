https://ria.ru/20201125/bayden-1586295420.html
Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:42
2020-11-25T16:42
2020-11-25T17:21
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
си цзиньпин
джо байден
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583486961_0:175:3021:1874_1400x0_80_0_0_dc63c9ba3f5a83bbbdc986845eace9dc.jpg
ПЕКИН, 25 ноя – РИА новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября направил Джо Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США", - говорится в сообщении телеканала.Китайский лидер в своем сообщении отметил, что здоровое и устойчивое развитие американо-китайских отношений не только соответствует интересам народов двух стран, но также отражает общие ожидания международного сообщества.Председатель КНР выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США.Он также выразил надежду, что Китай и США будут работать вместе с другими странами и международным сообществом, содействовать поддержанию глобального мира и развития.Вице-президент Китая Ван Цишань в свою очередь направил поздравления Камале Харрис.Китай довольно продолжительное время оставался в числе стран, власти которых откладывали поздравление Байдена, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на вопрос о том, когда Пекин намерен сделать официальное заявление по итогам американских выборов, указал, что "Китай будет действовать в соответствии с международной практикой". Поздравление с трибуны внешнеполитического ведомства прозвучало лишь 13 ноября.Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201125/bednost-1586132835.html
https://ria.ru/20201125/bayden-1586190006.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583486961_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_4e11e0f8406344245d243d5ebdbba361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 25 ноя – РИА новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин
в среду поздравил Джо Байдена
с избранием на пост президента США, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября направил Джо Байдену телеграмму с поздравлениями по случаю его избрания на пост президента США", - говорится в сообщении телеканала.
Китайский лидер в своем сообщении отметил, что здоровое и устойчивое развитие американо-китайских отношений не только соответствует интересам народов двух стран, но также отражает общие ожидания международного сообщества.
Председатель КНР выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США.
"Надеюсь, что обе стороны будут придерживаться духа отсутствия конфликтов и конфронтации, духа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сосредоточатся на сотрудничестве, урегулировании разногласий, продвижении здорового и стабильного развития американо-китайских отношений", - заявил Си Цзиньпин.
Он также выразил надежду, что Китай и США будут работать вместе с другими странами и международным сообществом, содействовать поддержанию глобального мира и развития.
Вице-президент Китая Ван Цишань
в свою очередь направил поздравления Камале Харрис
.
Китай довольно продолжительное время оставался в числе стран, власти которых откладывали поздравление Байдена, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на вопрос о том, когда Пекин намерен сделать официальное заявление по итогам американских выборов, указал, что "Китай будет действовать в соответствии с международной практикой". Поздравление с трибуны внешнеполитического ведомства прозвучало лишь 13 ноября.
Накануне администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Дональд Трамп
поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.