https://ria.ru/20201125/aviastroenie-1586251784.html
Гражданское авиастроение России может впервые попасть под санкции США
Гражданское авиастроение России может впервые попасть под санкции США
Ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:35
2020-11-25T13:35
2020-11-25T13:35
sukhoi superjet 100 (ssj100)
юрий борисов (вице-премьер)
мс-21
дональд трамп
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сша
технологии
безопасность
экономика
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.В документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения.Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. В список также могут быть включены российские организации.В сентябре нынешнего года в Минпромторге объявили, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации одновременно уже отказались сотрудничать с Россией.В министерстве связывали это с попытками остановить отечественные проекты в области гражданского авиастроения. Следующим шагом, по прогнозу Минпромторга, станут ограничения на поставку микроэлектроники.В настоящее время в России с использованием зарубежных комплектующих изготавливается самолет Superjet-100 и перспективный МС-21. Реализация последнего проекта затянулась, в том числе, из-за ранее наложенных санкций на производителя композитного крыла самолета.Вице-премьер Юрий Борисов ранее не исключил изменений в структуре управления гражданской авиапромышленности в случае введения западных санкций.
https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586128287.html
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sukhoi superjet 100 (ssj100), юрий борисов (вице-премьер), мс-21, дональд трамп, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сша, технологии, безопасность, экономика