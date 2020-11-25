https://ria.ru/20201125/aviabilety-1586283985.html

Названы города, авиабилеты в которые на Новый год значительно подешевели

Названы города, авиабилеты в которые на Новый год значительно подешевели

Эксперты рассказали авиабилеты в какие города на новогодние праздники больше всего подешевели по сравнению с прошлым годом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:24

2020-11-25T18:24

2020-11-25T18:24

авиабилеты

туризм

куда поехать

туризм

города

цены

новости - туризм

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/38/1563823841_0:98:3293:1950_1400x0_80_0_0_a2acbad0e343b8a7c40c4ffbbc69e590.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали авиабилеты в какие города на новогодние праздники больше всего подешевели по сравнению с прошлым годом, сообщает Туту.ру. Сервис поездок и путешествий изучил данные о бронированиях авиабилетов по России на новогодний период и выявил направления, по которым средние чеки снизились больше всего. Анализировались данные по билетам, оформленным для перелета в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. В ряд городов стало добираться на 30-40 процентов дешевле.Снижение чека более чем на 30 процентов зафиксировано по 15 авианаправлениям с вылетом из Москвы. Рекордсмен по падению среднего чека — Нижневартовск. Год назад билеты из столицы туда обходились покупателям в среднем в 12 110 рублей за билет в одну сторону, а сейчас средний чек за перелет в Нижневартовск в новогодний период пока составляет 4 665 рублей.На втором месте по снижению среднего чека — Орск. В прошлом году билеты на новогодние праздники туда стоили 11 065 рублей, а теперь они обходятся в среднем в 4 385 рублей.Почти вдвое подешевели билеты в Курган: с 6 093 до 3 165 рублей. Это третье направление в рейтинге по снижению цен на перелет. На 45 процентов снизился средний чек на авиабилеты из Москвы в Самару: с 5 538 до 3 028 рублей.В группу городов, перелет в которые из Москвы подешевел на 35-38 процентов, попали Ставрополь, Пенза, Архангельск и Челябинск. Чуть меньше подешевели авиабилеты в Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Омск, Уфу, Волгоград и Белгород.Среди направлений, вошедших в рейтинг, самое популярное по данным на середину ноября — это Екатеринбург. Средний чек за перелет в этот город с 25 декабря по 10 января составляет 4 212 рублей, за год он снизился на 34 процента. Помимо Екатеринбурга, высоким спросом среди городов, вошедших в рейтинг, пользуется Санкт-Петербург. Эти два города входят в десятку самых популярных авианаправлений из Москвы на новогодние праздники. В рейтинг самых подешевевших маршрутов из Северной столицы на новогодние праздники (со снижением чека более 30 процентов) вошли 16 направлений. Лидер — Москва (средний чек на перелет сократился на 41 процент, с 4 437 до 2 629 рублей). Это — и самое популярное направление среди включенных в список. Также на 41 процент уменьшилась средняя стоимость перелета в Тюмень: с 11 182 до 6 568 рублей за билет в одну сторону.На 40 процентов сократился средний чек сразу по трем направлениям: в Уфу, Анапу и Владикавказ. В группу городов, куда долететь из Санкт-Петербурга в новогодний период стало дешевле на 35-39 процентов, вошли Нижневартовск, Мурманск, Апатиты, Нальчик и Саранск.Также в списке — Оренбург, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Сыктывкар и Новокузнецк.

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

https://ria.ru/20201107/seliger-1582262809.html

https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиабилеты, куда поехать, туризм, города, цены, новости - туризм, новый год