https://ria.ru/20201125/armeniya-1586300343.html

Задержанный армянский правозащитник заявил, что стал жертвой провокации

Задержанный армянский правозащитник заявил, что стал жертвой провокации

Доставленный в полицию председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян, который неоднократно критиковал действия премьера Никола... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:09

2020-11-25T17:09

2020-11-25T17:09

никол пашинян

арман татоян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Доставленный в полицию председатель Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян, который неоднократно критиковал действия премьера Никола Пашиняна, заявил журналистам, что против него была совершена провокация.Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что группа быстрого реагирования защитника прав человека направилась в центральное отделение полиции Еревана, куда был доставлен Ишханян.По словам Ишханяна, с ним затеял ссору в центре города стоящий среди полицейских "человек с криминальным прошлым", которому правозащитная организация оказывала помощь. В связи с этим их обоих доставили в отделение. "Что делал этот человек среди полицейских? Исходя из этого, считаю, что это была провокация против меня. Я предупреждаю общественных и политических деятелей, что такие провокации возможны и в будущем", - сказал он.Ишханян регулярно выступает с резкой критикой действий властей Армении и премьера.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201125/armeniya-1586267170.html

https://ria.ru/20201121/kritika-1585669159.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, арман татоян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире