https://ria.ru/20201125/armeniya-1586246512.html

Экс-глава СНБ Армении пожаловался на попытки Пашиняна унизить спецслужбы

Экс-глава СНБ Армении пожаловался на попытки Пашиняна унизить спецслужбы

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян заявил, что премьер страны Никол Пашинян отдавал СНБ РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:12

2020-11-25T13:12

2020-11-25T13:14

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян заявил, что премьер страны Никол Пашинян отдавал СНБ незаконные приказы."Никол Пашинян отдавал публично многочисленные незаконные приказы, в том числе Службе национальной безопасности", - сказал Ванецян.По его словам, в частности, премьер поручил директору СНБ проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов вместо того, чтобы заниматься угрозами национальной безопасности.По его словам, он избегал выполнять незаконные приказы и ограждал систему от этого.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201123/armeniya-1585902615.html

https://ria.ru/20201123/golodovka-1585869033.html

https://ria.ru/20201121/kritika-1585669159.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире