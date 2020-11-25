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Экс-глава СНБ Армении пожаловался на попытки Пашиняна унизить спецслужбы
Экс-глава СНБ Армении пожаловался на попытки Пашиняна унизить спецслужбы
Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян заявил, что премьер страны Никол Пашинян отдавал СНБ РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:12
2020-11-25T13:14
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян заявил, что премьер страны Никол Пашинян отдавал СНБ незаконные приказы."Никол Пашинян отдавал публично многочисленные незаконные приказы, в том числе Службе национальной безопасности", - сказал Ванецян.По его словам, в частности, премьер поручил директору СНБ проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов вместо того, чтобы заниматься угрозами национальной безопасности.По его словам, он избегал выполнять незаконные приказы и ограждал систему от этого.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201123/armeniya-1585902615.html
https://ria.ru/20201123/golodovka-1585869033.html
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нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Экс-глава СНБ Армении пожаловался на попытки Пашиняна унизить спецслужбы

13:12 25.11.2020 (обновлено: 13:14 25.11.2020)
 
© Фото : Office of the President of the Republic of ArmeniaПредседатель партии "Родина" Артур Ванецян во время встречи с президентом Армении
Председатель партии Родина Артур Ванецян во время встречи с президентом Армении - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Office of the President of the Republic of Armenia
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ЕРЕВАН, 25 ноя – РИА Новости. Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян заявил, что премьер страны Никол Пашинян отдавал СНБ незаконные приказы.
"Никол Пашинян отдавал публично многочисленные незаконные приказы, в том числе Службе национальной безопасности", - сказал Ванецян.
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По его словам, в частности, премьер поручил директору СНБ проверять выдачу на газозаправочных станциях чеков кассовых аппаратов вместо того, чтобы заниматься угрозами национальной безопасности.
"Или он поручил ловить сатану. Потом через принадлежащую его семье газету в СНБ направили запрос, уточняя, выполнено ли поручение премьера, поймали ли сатану. То есть он унижает органы госуправления, принижает их роль, он до основания разрушил систему государственного управления, поэтому сейчас в Армении не могут заниматься пленными и без вести пропавшими, так как нет государственной системы, они не знают, как заниматься этим", - сказал Ванецян.
По его словам, он избегал выполнять незаконные приказы и ограждал систему от этого.
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Никол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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