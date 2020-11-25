Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/arest-1586312001.html
Захватившего детей в заложники жителя Колпино арестовали
Захватившего детей в заложники жителя Колпино арестовали
Колпинский районный суд арестовал на два месяца Дениса Бельтюкова, удерживавшего шестерых детей в заложниках, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:59
2020-11-25T20:09
захват заложников в колпино
колпино
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586335713_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_36a35304c3d21eea55696ac3039c0452.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Колпинский районный суд арестовал на два месяца Дениса Бельтюкова, удерживавшего шестерых детей в заложниках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Колпинский районный суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры по 23.01.2021", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.По данным СК, мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы по статье 127 УК РФ. Назначена экспертиза, призванная оценить психологическое состояние мужчины в момент ЧП, а также другие исследования.Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина, который является уроженцем Архангельской области, приходится биологическим отцом двоим из детей. Сейчас все дети находятся в больницах, угрозы их жизни нет.
https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586215752.html
колпино
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Денис Бельтюков, взявший в заложники детей, предстал перед судом
Денис Бельтюков объяснял судье, почему его не нужно помещать под стражу - но все равно был арестован. Он говорил среди прочего, что хочет понять, что с ним вчера произошло, и обратиться за помощью к психиатру.
2020-11-25T17:59
true
PT0M48S
"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
2020-11-25T17:59
true
PT1M49S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586335713_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_7f1ac7066d8d2c6f5b64f8d94c9be86d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в колпино, колпино, санкт-петербург, происшествия

Захватившего детей в заложники жителя Колпино арестовали

17:59 25.11.2020 (обновлено: 20:09 25.11.2020)
 
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Колпинский районный суд арестовал на два месяца Дениса Бельтюкова, удерживавшего шестерых детей в заложниках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Колпинский районный суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры по 23.01.2021", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.
По данным СК, мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы по статье 127 УК РФ. Назначена экспертиза, призванная оценить психологическое состояние мужчины в момент ЧП, а также другие исследования.
Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина, который является уроженцем Архангельской области, приходится биологическим отцом двоим из детей. Сейчас все дети находятся в больницах, угрозы их жизни нет.
Сотрудница полиции натягивает оградительную ленту у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 11:19
Источник рассказал о травмах у детей, которых держали в заложниках
 
Захват заложников в КолпиноКолпиноСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
08:36Власти повысили оценку ущерба от циклона в Приморье
08:35В ЛНР прибыла сотая колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:29Опубликовано видео испытаний новой противоракеты
Лента новостейМолния