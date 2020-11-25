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Захватившего детей в заложники жителя Колпино арестовали

Захватившего детей в заложники жителя Колпино арестовали

Колпинский районный суд арестовал на два месяца Дениса Бельтюкова, удерживавшего шестерых детей в заложниках, сообщили в объединённой пресс-службе судов... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:59

2020-11-25T17:59

2020-11-25T20:09

захват заложников в колпино

колпино

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Колпинский районный суд арестовал на два месяца Дениса Бельтюкова, удерживавшего шестерых детей в заложниках, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Колпинский районный суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры по 23.01.2021", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.По данным СК, мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы по статье 127 УК РФ. Назначена экспертиза, призванная оценить психологическое состояние мужчины в момент ЧП, а также другие исследования.Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина, который является уроженцем Архангельской области, приходится биологическим отцом двоим из детей. Сейчас все дети находятся в больницах, угрозы их жизни нет.

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колпино

санкт-петербург

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Денис Бельтюков, взявший в заложники детей, предстал перед судом Денис Бельтюков объяснял судье, почему его не нужно помещать под стражу - но все равно был арестован. Он говорил среди прочего, что хочет понять, что с ним вчера произошло, и обратиться за помощью к психиатру. 2020-11-25T17:59 true PT0M48S

"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках 38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал. 2020-11-25T17:59 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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