https://ria.ru/20201125/arest-1586295899.html
Главный инженер ЦЭНКИ арестован по делу о злоупотреблениях на Восточном
Главный инженер ЦЭНКИ арестован по делу о злоупотреблениях на Восточном
Благовещенский городской суд арестовал главного инженера АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Владимира Жука, который обвиняется... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:44
2020-11-25T16:44
2020-11-25T17:01
цэнки
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амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя - РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал главного инженера АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Владимира Жука, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди космодрома Восточный.Жук, как сообщает суд, обвиняется по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ему грозит до четырех лет лишения свободы. По версии следствия, он "реализовал преступную схему по фиктивному подписанию заключений соответствия построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации", хотя критические замечания со стороны военной инспекции устранены не были."Суд постановил избрать в отношении Жука В. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 января 2021 года", - сказано в сообщении.Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.В октябре Благовещенский горсуд арестовал Романа Бабкова - директора космического центра "Восточный", филиала ЦЭНКИ - за махинации при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме. Тогда глава ЦЭНКИ Андрей Охлопков и главный инженер Жук получили от гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина выговоры.
https://ria.ru/20201024/rogozin-1581358186.html
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цэнки, космос - риа наука, роскосмос, амурская область, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя - РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал главного инженера АО "Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) Владимира Жука, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди космодрома Восточный.
Жук, как сообщает суд, обвиняется по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ему грозит до четырех лет лишения свободы. По версии следствия, он "реализовал преступную схему по фиктивному подписанию заключений соответствия построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации", хотя критические замечания со стороны военной инспекции устранены не были.
"Суд постановил избрать в отношении Жука В. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 января 2021 года", - сказано в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области
.
В октябре Благовещенский горсуд арестовал Романа Бабкова - директора космического центра "Восточный", филиала ЦЭНКИ
- за махинации при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме. Тогда глава ЦЭНКИ Андрей Охлопков и главный инженер Жук получили от гендиректора "Роскосмоса
" Дмитрия Рогозина выговоры.