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Власти Ленобласти актуализировали портфель приоритетных проектов
Власти Ленобласти актуализировали портфель приоритетных проектов
Власти Ленинградской области по поручению главы региона Александра Дрозденко актуализировали ряд региональных проектов и представили новые проектные инициативы, РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:34
2020-11-25T13:34
2020-11-25T13:34
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области по поручению главы региона Александра Дрозденко актуализировали ряд региональных проектов и представили новые проектные инициативы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он уточнил, что Центральный проектный офис Ленинградской области провел экспертизу существующего портфеля проектов и собрал предложения по их корректировке от отраслевых комитетов. Например, проект "Создание системы обращения с отходами на территории Ленинградской области" был существенно расширен и дополнен новыми мероприятиями."Сроки реализации таких проектов как "Единый водоканал Ленинградской области" и реконструкция "Ладожского водовода" были увеличены еще на год, а ряд проектов был завершен в связи с их успешным выполнением", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что также был создан организационный штаб, где профильные комитеты презентовали свои предложения в обновленный портфель. Новые проектные инициативы представлены в различных сферах – реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и создание территории опережающего развития в Усть-Луге, развитие ситуационного центра, туристический проект "Тропа47", строительство новых многофункциональных спортивных центров и работа по инвентаризации памятников Великой Отечественной войны."Сегодня мы обсудили новые приоритетные проекты, которые актуальны с учетом нашего закона о социальных гарантиях и нацпроектов. Все они конкретные, интересные и самое главное — реализуемые. Метод проектного управления позволяет нам учитывать риски, вносить корректировки и добиваться результата в конкретные сроки", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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александр дрозденко, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости.
Власти Ленинградской области
по поручению главы региона Александра Дрозденко
актуализировали ряд региональных проектов и представили новые проектные инициативы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Он уточнил, что Центральный проектный офис Ленинградской области провел экспертизу существующего портфеля проектов и собрал предложения по их корректировке от отраслевых комитетов. Например, проект "Создание системы обращения с отходами на территории Ленинградской области" был существенно расширен и дополнен новыми мероприятиями.
"Сроки реализации таких проектов как "Единый водоканал Ленинградской области" и реконструкция "Ладожского водовода" были увеличены еще на год, а ряд проектов был завершен в связи с их успешным выполнением", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что также был создан организационный штаб, где профильные комитеты презентовали свои предложения в обновленный портфель. Новые проектные инициативы представлены в различных сферах – реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и создание территории опережающего развития в Усть-Луге
, развитие ситуационного центра, туристический проект "Тропа47", строительство новых многофункциональных спортивных центров и работа по инвентаризации памятников Великой Отечественной войны.
"Сегодня мы обсудили новые приоритетные проекты, которые актуальны с учетом нашего закона о социальных гарантиях и нацпроектов. Все они конкретные, интересные и самое главное — реализуемые. Метод проектного управления позволяет нам учитывать риски, вносить корректировки и добиваться результата в конкретные сроки", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.