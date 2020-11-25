https://ria.ru/20201125/aktualizatsiya-1586251404.html

Власти Ленобласти актуализировали портфель приоритетных проектов

Власти Ленобласти актуализировали портфель приоритетных проектов

Власти Ленинградской области по поручению главы региона Александра Дрозденко актуализировали ряд региональных проектов и представили новые проектные инициативы, РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:34

2020-11-25T13:34

2020-11-25T13:34

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области по поручению главы региона Александра Дрозденко актуализировали ряд региональных проектов и представили новые проектные инициативы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он уточнил, что Центральный проектный офис Ленинградской области провел экспертизу существующего портфеля проектов и собрал предложения по их корректировке от отраслевых комитетов. Например, проект "Создание системы обращения с отходами на территории Ленинградской области" был существенно расширен и дополнен новыми мероприятиями."Сроки реализации таких проектов как "Единый водоканал Ленинградской области" и реконструкция "Ладожского водовода" были увеличены еще на год, а ряд проектов был завершен в связи с их успешным выполнением", — отметил собеседник агентства.Он добавил, что также был создан организационный штаб, где профильные комитеты презентовали свои предложения в обновленный портфель. Новые проектные инициативы представлены в различных сферах – реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и создание территории опережающего развития в Усть-Луге, развитие ситуационного центра, туристический проект "Тропа47", строительство новых многофункциональных спортивных центров и работа по инвентаризации памятников Великой Отечественной войны."Сегодня мы обсудили новые приоритетные проекты, которые актуальны с учетом нашего закона о социальных гарантиях и нацпроектов. Все они конкретные, интересные и самое главное — реализуемые. Метод проектного управления позволяет нам учитывать риски, вносить корректировки и добиваться результата в конкретные сроки", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

https://ria.ru/20201125/otchet-1586248602.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область