https://ria.ru/20201124/zond-1586007107.html

Ученый рассказал о важной миссии китайского зонда на Луне

Ученый рассказал о важной миссии китайского зонда на Луне

Запущенный Китаем на Луну зонд "Чанъэ-5" должен совершить посадку в одном из наиболее интересных для ученых районе, на который первыми внимание обратили... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T01:02

2020-11-24T01:02

2020-11-24T01:02

земля

институт геохимии и аналитической химии

космос - риа наука

российская академия наук

москва

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/97906/33/979063381_0:21:668:397_1400x0_80_0_0_4b4765d1ae5b11df02cb71ded56f7b89.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запущенный Китаем на Луну зонд "Чанъэ-5" должен совершить посадку в одном из наиболее интересных для ученых районе, на который первыми внимание обратили российские специалисты, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.По его словам, российские ученые еще 15 лет назад первыми начали публиковать научные работы по этой области Луны и определили ее как одну из приоритетных для исследования с помощью посадочных космических аппаратов. Китайские же коллеги приняли решение взять там пробы грунта лишь пять-семь лет назад.Ранее сообщалось, что Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" к Луне с космодрома Вэньчан в одноименном городе на острове Хайнань. Аппарат в рамках своей миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Это будет первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.

https://ria.ru/20201123/luna-1586003781.html

земля

москва

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, институт геохимии и аналитической химии, космос - риа наука, российская академия наук, москва, китай, сша