Ученый рассказал о важной миссии китайского зонда на Луне
© Beijing Institute of Spacecraft System EngineeringКитайский зонд "Чанъэ-3" будет запущен к Луне в начале декабря
© Beijing Institute of Spacecraft System Engineering
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запущенный Китаем на Луну зонд "Чанъэ-5" должен совершить посадку в одном из наиболее интересных для ученых районе, на который первыми внимание обратили российские специалисты, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"Они летят, чтобы провести отбор грунта на видимой стороне в Океане Бурь, на вулканической провинции - пике Рюмкера. Это огромное вулканическое образование диаметром порядка 70 километров, там порядка 20 древних вулканов. Это уникальное в геологическом отношении место на Луне. Там присутствуют все возрастные типы базальтов, которые имеются на Луне от самых древних до самых молодых в округе. Это в геологическом и научном плане одно из самых интересных мест, оттуда грунт привезти и исследовать очень интересно", - сказал ученый.
По его словам, российские ученые еще 15 лет назад первыми начали публиковать научные работы по этой области Луны и определили ее как одну из приоритетных для исследования с помощью посадочных космических аппаратов. Китайские же коллеги приняли решение взять там пробы грунта лишь пять-семь лет назад.
Ранее сообщалось, что Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" к Луне с космодрома Вэньчан в одноименном городе на острове Хайнань. Аппарат в рамках своей миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Это будет первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.