Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201124/zond-1586007107.html
Ученый рассказал о важной миссии китайского зонда на Луне
Ученый рассказал о важной миссии китайского зонда на Луне
Запущенный Китаем на Луну зонд "Чанъэ-5" должен совершить посадку в одном из наиболее интересных для ученых районе, на который первыми внимание обратили... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T01:02
2020-11-24T01:02
земля
институт геохимии и аналитической химии
космос - риа наука
российская академия наук
москва
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/97906/33/979063381_0:21:668:397_1400x0_80_0_0_4b4765d1ae5b11df02cb71ded56f7b89.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запущенный Китаем на Луну зонд "Чанъэ-5" должен совершить посадку в одном из наиболее интересных для ученых районе, на который первыми внимание обратили российские специалисты, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.По его словам, российские ученые еще 15 лет назад первыми начали публиковать научные работы по этой области Луны и определили ее как одну из приоритетных для исследования с помощью посадочных космических аппаратов. Китайские же коллеги приняли решение взять там пробы грунта лишь пять-семь лет назад.Ранее сообщалось, что Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" к Луне с космодрома Вэньчан в одноименном городе на острове Хайнань. Аппарат в рамках своей миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Это будет первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
https://ria.ru/20201123/luna-1586003781.html
земля
москва
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/97906/33/979063381_42:0:593:413_1400x0_80_0_0_2428cb489ca22874fd9bc7df5fb21f95.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля, институт геохимии и аналитической химии, космос - риа наука, российская академия наук, москва, китай, сша

Ученый рассказал о важной миссии китайского зонда на Луне

01:02 24.11.2020
 
© Beijing Institute of Spacecraft System EngineeringКитайский зонд "Чанъэ-3" будет запущен к Луне в начале декабря
Китайский зонд Чанъэ-3 будет запущен к Луне в начале декабря - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Beijing Institute of Spacecraft System Engineering
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запущенный Китаем на Луну зонд "Чанъэ-5" должен совершить посадку в одном из наиболее интересных для ученых районе, на который первыми внимание обратили российские специалисты, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"Они летят, чтобы провести отбор грунта на видимой стороне в Океане Бурь, на вулканической провинции - пике Рюмкера. Это огромное вулканическое образование диаметром порядка 70 километров, там порядка 20 древних вулканов. Это уникальное в геологическом отношении место на Луне. Там присутствуют все возрастные типы базальтов, которые имеются на Луне от самых древних до самых молодых в округе. Это в геологическом и научном плане одно из самых интересных мест, оттуда грунт привезти и исследовать очень интересно", - сказал ученый.
По его словам, российские ученые еще 15 лет назад первыми начали публиковать научные работы по этой области Луны и определили ее как одну из приоритетных для исследования с помощью посадочных космических аппаратов. Китайские же коллеги приняли решение взять там пробы грунта лишь пять-семь лет назад.
Ранее сообщалось, что Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" к Луне с космодрома Вэньчан в одноименном городе на острове Хайнань. Аппарат в рамках своей миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Это будет первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 23:49
В Китае рассказали детали лунной миссии "Чанъэ-5"
 
ЗемляИнститут геохимии и аналитической химииКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукМоскваКитайСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка
18:09В МИД Франции отреагировали на выход США из Договора по открытому небу
18:03Капитализация Tesla превысила 500 миллиардов долларов
18:02Ученые выяснили, что наша Галактика вытягивается и скручивается
17:59Главу Албанской церкви выписали из больницы
17:59Эксперт рассказал, как избежать нарушений границ России со стороны США
17:54В Госдуме назвали операцию США в заливе Петра Великого провокацией
17:51Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
17:46Цена нефти Brent достигла мартовских максимумов
17:45Военная полиция Армении призвала участников боев в Карабахе сдать оружие
17:45Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
17:41Исландия планирует выдавать долгосрочные визы состоятельным туристам
17:39В РПЦ призвали разрешить священникам посещать пациентов с COVID-19
17:39Число погибших при взрывах в Афганистане увеличилось до 17
17:37Главу карельского "Мемориала" оставили в СИЗО
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Глава Колпинского района оценил состояние освобожденных детей
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
Лента новостейМолния