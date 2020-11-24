https://ria.ru/20201124/zhkkh-1586020470.html
Глава Приамурья оценил новые спецмашины, которые решат проблемы ЖКХ
Глава Приамурья оценил новые спецмашины, которые решат проблемы ЖКХ
Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил партию новых спецмашин для городов и районов региона, которые помогут решить коммунальные проблемы: обеспечить... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:01
2020-11-24T09:01
2020-11-24T09:01
василий орлов
жкх
амурская область
белогорск
сковородинский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил партию новых спецмашин для городов и районов региона, которые помогут решить коммунальные проблемы: обеспечить жителей чистой и качественной водой, решить проблему с засорами канализации и ливневок.Организация закупки техники - уникальная программа поддержки муниципалитетов, разработанная по поручению Орлова.Как сообщает правительство региона, в семь муниципалитетов Приамурья во вторник отправились 15 спецавтомобилей коммунальной техники - вакуумные машины и автомобили для подвоза воды. В Белогорск (второй по численности населения город региона) направлена универсальная вакуумная каналопромывочная машина."В этом году мы приобрели 65 единиц коммунальной техники, 42 машины уже поступили. И сегодня мы передаем 15 автомашин в семь городов и районов области. Решение о приобретении техники было принято в январе этого года на совете глав муниципальных образований, затем мы собрали потребность среди муниципалитетов. На покупку машин было направлено около 180 миллионов рублей. Обновление парка коммунальной техники - важная задача, ведь во многих муниципалитетах такие машины очень изношены. Подобная программа у нас действует и для дорожной техники - в этом году мы передавали комбинированные дорожные машины, трактора", - цитирует правительство Орлова.Глава Приамурья отметил, что в регионе обновляется и пассажирский транспорт - в районы отправлены 43 новых комфортных автобуса. Оптовая поставка позволила, по его словам, сэкономить деньги."В итоге за счет экономии докупим еще шесть автобусов. Обновление парка мы продолжим и в следующем году", - добавил Орлов.Пятнадцать автомобилей коммунальной спецтехники во вторник отправились в город Белогорск, Белогорский, Благовещенский, Зейский, Магдагачинский, Селемджинский, Сковородинский районы.По словам министра ЖКХ Приамурья Алексея Тарасова, одна из первоочередных задач – обеспечить поставку чистой и качественной воды для населения, поэтому сейчас приобретено большое количество специализированных машин. Что касается вакуумных автомобилей, то они востребованы там, где нет централизованной канализации, а дома оборудованы септиками."Потребность в вакуумных машинах и технике для подвоза воды мы сегодня закрыли, проблема решена. По поручению губернатора прорабатываем другое направление, связанное с приобретением прочей техники. Нам нужны экскаваторы для проведения ремонтных работ, погрузчики, бульдозеры. Мы подготовим предложения, надеемся, что в следующем году часть такой техники будет приобретена и передана в муниципалитеты. Это даст большой эффект для отрасли ЖКХ. Наша задача – решить за ближайшие годы основные застаревшие проблемы этой сферы", - приводятся в сообщении слова Тарасова.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/zhkkh-1585813301.html
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василий орлов, жкх, амурская область, белогорск, сковородинский район, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя - РИА Новости.
Губернатор Амурской области
Василий Орлов оценил партию новых спецмашин для городов и районов региона, которые помогут решить коммунальные проблемы: обеспечить жителей чистой и качественной водой, решить проблему с засорами канализации и ливневок.
Организация закупки техники - уникальная программа поддержки муниципалитетов, разработанная по поручению Орлова.
Как сообщает правительство региона, в семь муниципалитетов Приамурья во вторник отправились 15 спецавтомобилей коммунальной техники - вакуумные машины и автомобили для подвоза воды. В Белогорск (второй по численности населения город региона) направлена универсальная вакуумная каналопромывочная машина.
"В этом году мы приобрели 65 единиц коммунальной техники, 42 машины уже поступили. И сегодня мы передаем 15 автомашин в семь городов и районов области. Решение о приобретении техники было принято в январе этого года на совете глав муниципальных образований, затем мы собрали потребность среди муниципалитетов. На покупку машин было направлено около 180 миллионов рублей. Обновление парка коммунальной техники - важная задача, ведь во многих муниципалитетах такие машины очень изношены. Подобная программа у нас действует и для дорожной техники - в этом году мы передавали комбинированные дорожные машины, трактора", - цитирует правительство Орлова.
Глава Приамурья отметил, что в регионе обновляется и пассажирский транспорт - в районы отправлены 43 новых комфортных автобуса. Оптовая поставка позволила, по его словам, сэкономить деньги.
"В итоге за счет экономии докупим еще шесть автобусов. Обновление парка мы продолжим и в следующем году", - добавил Орлов.
Пятнадцать автомобилей коммунальной спецтехники во вторник отправились в город Белогорск, Белогорский, Благовещенский, Зейский, Магдагачинский, Селемджинский, Сковородинский районы.
По словам министра ЖКХ Приамурья Алексея Тарасова, одна из первоочередных задач – обеспечить поставку чистой и качественной воды для населения, поэтому сейчас приобретено большое количество специализированных машин. Что касается вакуумных автомобилей, то они востребованы там, где нет централизованной канализации, а дома оборудованы септиками.
"Потребность в вакуумных машинах и технике для подвоза воды мы сегодня закрыли, проблема решена. По поручению губернатора прорабатываем другое направление, связанное с приобретением прочей техники. Нам нужны экскаваторы для проведения ремонтных работ, погрузчики, бульдозеры. Мы подготовим предложения, надеемся, что в следующем году часть такой техники будет приобретена и передана в муниципалитеты. Это даст большой эффект для отрасли ЖКХ. Наша задача – решить за ближайшие годы основные застаревшие проблемы этой сферы", - приводятся в сообщении слова Тарасова.