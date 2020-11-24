https://ria.ru/20201124/zhivotnye-1586160275.html

Поезд московского метро "Хвосты и лапки" помог приютить 24 животных

Поезд московского метро "Хвосты и лапки" помог приютить 24 животных

Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за первые две недели работы помог найти семью 24 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T20:25

2020-11-24T20:25

2020-11-24T20:25

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за первые две недели работы помог найти семью 24 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Третьего ноября в метро запустили поезд "Хвосты и лапки": в его вагонах висят портреты собак и кошек с QR-кодом, который ведет на анкету питомца, ищущего дом. Когда животное находит хозяев, под фотографией появится стикер "Уже дома". Поезд с фото будет ездить по синей ветке полгода."Поезд "Хвосты и Лапки" привозит прямо домой. Только за две первые недели его работы семью нашли 24 кошки и собаки", - говорится в сообщении.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен