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Поезд московского метро "Хвосты и лапки" помог приютить 24 животных
Поезд московского метро "Хвосты и лапки" помог приютить 24 животных
Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за первые две недели работы помог найти семью 24 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T20:25
2020-11-24T20:25
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за первые две недели работы помог найти семью 24 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.Третьего ноября в метро запустили поезд "Хвосты и лапки": в его вагонах висят портреты собак и кошек с QR-кодом, который ведет на анкету питомца, ищущего дом. Когда животное находит хозяев, под фотографией появится стикер "Уже дома". Поезд с фото будет ездить по синей ветке полгода."Поезд "Хвосты и Лапки" привозит прямо домой. Только за две первые недели его работы семью нашли 24 кошки и собаки", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
москва, московский метрополитен

Поезд московского метро "Хвосты и лапки" помог приютить 24 животных

20:25 24.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВагон тематического поезда метро "Хвосты и лапки", посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена
Вагон тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поезд московского метро "Хвосты и лапки" за первые две недели работы помог найти семью 24 кошкам и собакам, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Третьего ноября в метро запустили поезд "Хвосты и лапки": в его вагонах висят портреты собак и кошек с QR-кодом, который ведет на анкету питомца, ищущего дом. Когда животное находит хозяев, под фотографией появится стикер "Уже дома". Поезд с фото будет ездить по синей ветке полгода.
"Хвосты и лапки" — поезд, который поможет бездомным животным найти семью
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Самый добрый поезд столичной подземки стал продолжением онлайн-проекта по поиску хозяев для бездомных животных.

Во время запуска тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
1 из 11

Самый добрый поезд столичной подземки стал продолжением онлайн-проекта по поиску хозяев для бездомных животных.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Платформу "Хвосты и лапки" департамент транспорта создал в сотрудничестве московскими и подмосковными приютами.

Первые пассажиры в вагоне тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
2 из 11

Платформу "Хвосты и лапки" департамент транспорта создал в сотрудничестве московскими и подмосковными приютами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В вагонах разместили портреты собак и кошек, которые ищут семью.

Молодой человек фотографирует вагон тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
3 из 11

В вагонах разместили портреты собак и кошек, которые ищут семью.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Если перейти по QR-коду, можно прочесть анкету питомца, узнать о его характере и привычках.

Первые пассажиры в вагоне тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
4 из 11

Если перейти по QR-коду, можно прочесть анкету питомца, узнать о его характере и привычках.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Организаторы проекта надеются, после такого знакомства животные и хозяева найдут друг друга.

Во время запуска тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
5 из 11

Организаторы проекта надеются, после такого знакомства животные и хозяева найдут друг друга.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Фотографии питомцев, которые обрели семью, будут помечать стикером "Уже дома".

Наклейки в вагоне тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
6 из 11

Фотографии питомцев, которые обрели семью, будут помечать стикером "Уже дома".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Запуск тематического поезда метро "Хвосты и лапки".

Скрипачка во время запуска тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
7 из 11

Запуск тематического поезда метро "Хвосты и лапки".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В ближайшие полгода "хвостатый состав" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.

Вагон тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
8 из 11

В ближайшие полгода "хвостатый состав" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Кроме того, в московском транспорте будут показывать видеоролики про животных из приютов.

Вагон тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
9 из 11

Кроме того, в московском транспорте будут показывать видеоролики про животных из приютов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Серия карт "Тройка", подготовленная к запуску тематического поезда "Хвосты и лапки".

Тематическая серия карт Тройка, подготовленная к запуску тематического поезда метро Хвосты и лапки, который посвящён одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
10 из 11

Серия карт "Тройка", подготовленная к запуску тематического поезда "Хвосты и лапки".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Поезд, посвященный поиску хозяев для бездомных собак и кошек, готовится выйти на маршрут.

Тематический поезд метро Хвосты и лапки, посвящённый одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
11 из 11

Поезд, посвященный поиску хозяев для бездомных собак и кошек, готовится выйти на маршрут.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 11

Самый добрый поезд столичной подземки стал продолжением онлайн-проекта по поиску хозяев для бездомных животных.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 11

Платформу "Хвосты и лапки" департамент транспорта создал в сотрудничестве московскими и подмосковными приютами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
3 из 11

В вагонах разместили портреты собак и кошек, которые ищут семью.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Если перейти по QR-коду, можно прочесть анкету питомца, узнать о его характере и привычках.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 11

Организаторы проекта надеются, после такого знакомства животные и хозяева найдут друг друга.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 11

Фотографии питомцев, которые обрели семью, будут помечать стикером "Уже дома".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 11

Запуск тематического поезда метро "Хвосты и лапки".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 11

В ближайшие полгода "хвостатый состав" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 11

Кроме того, в московском транспорте будут показывать видеоролики про животных из приютов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Серия карт "Тройка", подготовленная к запуску тематического поезда "Хвосты и лапки".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 11

Поезд, посвященный поиску хозяев для бездомных собак и кошек, готовится выйти на маршрут.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
"Поезд "Хвосты и Лапки" привозит прямо домой. Только за две первые недели его работы семью нашли 24 кошки и собаки", - говорится в сообщении.
 
МоскваМосковский метрополитен
 
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