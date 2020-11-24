Поезд московского метро "Хвосты и лапки" помог приютить 24 животных
Самый добрый поезд столичной подземки стал продолжением онлайн-проекта по поиску хозяев для бездомных животных.
Самый добрый поезд столичной подземки стал продолжением онлайн-проекта по поиску хозяев для бездомных животных.
Платформу "Хвосты и лапки" департамент транспорта создал в сотрудничестве московскими и подмосковными приютами.
Платформу "Хвосты и лапки" департамент транспорта создал в сотрудничестве московскими и подмосковными приютами.
В вагонах разместили портреты собак и кошек, которые ищут семью.
В вагонах разместили портреты собак и кошек, которые ищут семью.
Если перейти по QR-коду, можно прочесть анкету питомца, узнать о его характере и привычках.
Если перейти по QR-коду, можно прочесть анкету питомца, узнать о его характере и привычках.
Организаторы проекта надеются, после такого знакомства животные и хозяева найдут друг друга.
Организаторы проекта надеются, после такого знакомства животные и хозяева найдут друг друга.
Фотографии питомцев, которые обрели семью, будут помечать стикером "Уже дома".
Фотографии питомцев, которые обрели семью, будут помечать стикером "Уже дома".
Запуск тематического поезда метро "Хвосты и лапки".
Запуск тематического поезда метро "Хвосты и лапки".
В ближайшие полгода "хвостатый состав" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.
В ближайшие полгода "хвостатый состав" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.
Кроме того, в московском транспорте будут показывать видеоролики про животных из приютов.
Кроме того, в московском транспорте будут показывать видеоролики про животных из приютов.
Серия карт "Тройка", подготовленная к запуску тематического поезда "Хвосты и лапки".
Серия карт "Тройка", подготовленная к запуску тематического поезда "Хвосты и лапки".
Поезд, посвященный поиску хозяев для бездомных собак и кошек, готовится выйти на маршрут.
Поезд, посвященный поиску хозяев для бездомных собак и кошек, готовится выйти на маршрут.
Самый добрый поезд столичной подземки стал продолжением онлайн-проекта по поиску хозяев для бездомных животных.
Платформу "Хвосты и лапки" департамент транспорта создал в сотрудничестве московскими и подмосковными приютами.
В вагонах разместили портреты собак и кошек, которые ищут семью.
Если перейти по QR-коду, можно прочесть анкету питомца, узнать о его характере и привычках.
Организаторы проекта надеются, после такого знакомства животные и хозяева найдут друг друга.
Фотографии питомцев, которые обрели семью, будут помечать стикером "Уже дома".
Запуск тематического поезда метро "Хвосты и лапки".
В ближайшие полгода "хвостатый состав" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.
Кроме того, в московском транспорте будут показывать видеоролики про животных из приютов.
Серия карт "Тройка", подготовленная к запуску тематического поезда "Хвосты и лапки".
Поезд, посвященный поиску хозяев для бездомных собак и кошек, готовится выйти на маршрут.