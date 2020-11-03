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"Хвосты и лапки" — поезд, который поможет бездомным животным найти семью
"Хвосты и лапки" — поезд, который поможет бездомным животным найти семью
В московском метро запустили состав, в котором можно выбрать себе домашнего питомца. Поезд "Хвосты и лапки" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.11.2020
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московский метрополитен
фото
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В московском метро запустили состав, в котором можно выбрать себе домашнего питомца. Поезд "Хвосты и лапки" — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
московский метрополитен, фото, фото

"Хвосты и лапки" — поезд, который поможет бездомным животным найти семью

15:28 03.11.2020 (обновлено: 15:40 03.11.2020)
 
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В московском метро запустили состав, в котором можно выбрать себе домашнего питомца. Поезд "Хвосты и лапки" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Самый добрый поезд столичной подземки стал продолжением онлайн-проекта по поиску хозяев для бездомных животных.

Во время запуска тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
1 из 11

Самый добрый поезд столичной подземки стал продолжением онлайн-проекта по поиску хозяев для бездомных животных.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Платформу "Хвосты и лапки" департамент транспорта создал в сотрудничестве московскими и подмосковными приютами.

Первые пассажиры в вагоне тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
2 из 11

Платформу "Хвосты и лапки" департамент транспорта создал в сотрудничестве московскими и подмосковными приютами.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В вагонах разместили портреты собак и кошек, которые ищут семью.

Молодой человек фотографирует вагон тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
3 из 11

В вагонах разместили портреты собак и кошек, которые ищут семью.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Если перейти по QR-коду, можно прочесть анкету питомца, узнать о его характере и привычках.

Первые пассажиры в вагоне тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
4 из 11

Если перейти по QR-коду, можно прочесть анкету питомца, узнать о его характере и привычках.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Организаторы проекта надеются, после такого знакомства животные и хозяева найдут друг друга.

Во время запуска тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
5 из 11

Организаторы проекта надеются, после такого знакомства животные и хозяева найдут друг друга.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Фотографии питомцев, которые обрели семью, будут помечать стикером "Уже дома".

Наклейки в вагоне тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
6 из 11

Фотографии питомцев, которые обрели семью, будут помечать стикером "Уже дома".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Запуск тематического поезда метро "Хвосты и лапки".

Скрипачка во время запуска тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
7 из 11

Запуск тематического поезда метро "Хвосты и лапки".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В ближайшие полгода "хвостатый состав" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.

Вагон тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
8 из 11

В ближайшие полгода "хвостатый состав" будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Кроме того, в московском транспорте будут показывать видеоролики про животных из приютов.

Вагон тематического поезда метро Хвосты и лапки, посвящённого одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
9 из 11

Кроме того, в московском транспорте будут показывать видеоролики про животных из приютов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Серия карт "Тройка", подготовленная к запуску тематического поезда "Хвосты и лапки".

Тематическая серия карт Тройка, подготовленная к запуску тематического поезда метро Хвосты и лапки, который посвящён одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
10 из 11

Серия карт "Тройка", подготовленная к запуску тематического поезда "Хвосты и лапки".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Поезд, посвященный поиску хозяев для бездомных собак и кошек, готовится выйти на маршрут.

Тематический поезд метро Хвосты и лапки, посвящённый одноименному онлайн-сервису по поиску хозяев для бездомных собак и кошек, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена
11 из 11

Поезд, посвященный поиску хозяев для бездомных собак и кошек, готовится выйти на маршрут.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Московский метрополитенФото
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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