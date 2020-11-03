https://ria.ru/20201103/poezd-1582830728.html

"Хвосты и лапки" — поезд, который поможет бездомным животным найти семью

"Хвосты и лапки" — поезд, который поможет бездомным животным найти семью

В московском метро запустили состав, в котором можно выбрать себе домашнего питомца. Поезд "Хвосты и лапки" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:28

2020-11-03T15:28

2020-11-03T15:40

московский метрополитен

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582829104_0:370:2790:1939_1400x0_80_0_0_574500d1a6e03a8bde2acb7a259b65fb.jpg

В московском метро запустили состав, в котором можно выбрать себе домашнего питомца. Поезд "Хвосты и лапки" — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский метрополитен, фото, фото