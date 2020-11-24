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В Совфеде назвали процент россиян, получающих "серую" зарплату
В Совфеде назвали процент россиян, получающих "серую" зарплату
Более трети россиян получают зарплату в конвертах, объем "серого" фонда зарплат в РФ превышает 10 триллионов рублей, такие данные привел в ходе заседания... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:00
2020-11-24T17:41
россия
совет федерации рф
анатолий артамонов
экономика
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более трети россиян получают зарплату в конвертах, объем "серого" фонда зарплат в РФ превышает 10 триллионов рублей, такие данные привел в ходе заседания рабочей группы во вторник глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов."По данным министерства финансов России, в настоящее время примерно 30-40% россиян получают неофициальную "серую" зарплату. Объем "серого" фонда зарплат в России превышает 10 триллионов рублей ежегодно", - сказал глава комитета.Он отметил, что конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходится зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату "в конвертах". "Такое негативное явление, как "серая" зарплата или зарплата "в конверте", создает диспропорцию в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками, что приводит к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их "уходить в тень", - сказал Артамонов.По словам сенатора, согласно оценке экспертов, порядка 25 миллионов человек вовлечены в "теневую" занятость – это 32,5% экономически активного населения. При этом "из-за "серых" заработных плат бюджетная система страны недополучает порядка 3 триллионов рублей доходов, или почти 3% ВВП", - добавил он.По словам законодателя, решение президента России о снижении в два раза налоговой нагрузки для тех предприятий, которые выплачивают заработную плату не ниже прожиточного минимума по региону, помогло разрешению этой проблемы – у компаний появился интерес выходить из "тени".Парламентарии, намерены подготовить предложения правительству по выводу оплаты труда из "серой" зоны, сказал сенатор.Ранее в бюджетном комитете Совфеда предложили повысить штрафы за зарплаты в "конвертах". Артамонов даже не исключил введения уголовной ответственности за такую практику для руководителей и владельцев предприятий.
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россия, совет федерации рф, анатолий артамонов, экономика

В Совфеде назвали процент россиян, получающих "серую" зарплату

16:00 24.11.2020 (обновлено: 17:41 24.11.2020)
 
© Fotolia / Adam GregorДеньги в конверте
Деньги в конверте - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Fotolia / Adam Gregor
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более трети россиян получают зарплату в конвертах, объем "серого" фонда зарплат в РФ превышает 10 триллионов рублей, такие данные привел в ходе заседания рабочей группы во вторник глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
"По данным министерства финансов России, в настоящее время примерно 30-40% россиян получают неофициальную "серую" зарплату. Объем "серого" фонда зарплат в России превышает 10 триллионов рублей ежегодно", - сказал глава комитета.
Он отметил, что конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходится зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату "в конвертах". "Такое негативное явление, как "серая" зарплата или зарплата "в конверте", создает диспропорцию в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками, что приводит к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их "уходить в тень", - сказал Артамонов.
По словам сенатора, согласно оценке экспертов, порядка 25 миллионов человек вовлечены в "теневую" занятость – это 32,5% экономически активного населения. При этом "из-за "серых" заработных плат бюджетная система страны недополучает порядка 3 триллионов рублей доходов, или почти 3% ВВП", - добавил он.
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По словам законодателя, решение президента России о снижении в два раза налоговой нагрузки для тех предприятий, которые выплачивают заработную плату не ниже прожиточного минимума по региону, помогло разрешению этой проблемы – у компаний появился интерес выходить из "тени".
Парламентарии, намерены подготовить предложения правительству по выводу оплаты труда из "серой" зоны, сказал сенатор.
Ранее в бюджетном комитете Совфеда предложили повысить штрафы за зарплаты в "конвертах". Артамонов даже не исключил введения уголовной ответственности за такую практику для руководителей и владельцев предприятий.
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