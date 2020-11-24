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Семьей, где отец взял в заложники детей, займутся органы опеки
Семьей, где отец взял в заложники детей, займутся органы опеки
Семьей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где отец удерживал своих детей в заложниках, займутся органы опеки, сообщили журналистам в аппарате городского... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T16:46
2020-11-24T16:58
захват заложников в колпино
колпино
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Семьей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где отец удерживал своих детей в заложниках, займутся органы опеки, сообщили журналистам в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Ранее в полицию Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает их шестерых детей. По данным источника РИА Новости, самому младшему из детей 3 года, старшему - 15 лет."После того, как дети окажутся в безопасности, они будут направлены в детскую больницу №22. Семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети", - говорится в сообщении.
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захват заложников в колпино, колпино, санкт-петербург, происшествия

Семьей, где отец взял в заложники детей, займутся органы опеки

16:46 24.11.2020 (обновлено: 16:58 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Валентин ЕгоршинСотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей
Сотрудники правоохранительных органов у подъезда жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Семьей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где отец удерживал своих детей в заложниках, займутся органы опеки, сообщили журналистам в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Ранее в полицию Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает их шестерых детей. По данным источника РИА Новости, самому младшему из детей 3 года, старшему - 15 лет.
"После того, как дети окажутся в безопасности, они будут направлены в детскую больницу №22. Семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети", - говорится в сообщении.
"Дверь не открывает, на связь не выходит": отец взял в заложники детей
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

Сотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
1 из 8

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

Сотрудница полиции натягивает оградительную ленту у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
2 из 8

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

Сотрудники полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
3 из 8

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Автомобиль МЧС РФ у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
4 из 8

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

Сотрудники правоохранительных органов у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
5 из 8

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сотрудники Росгвардии у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
6 из 8

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

Сотрудница полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
7 из 8

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Колпино, где мужчина удерживал детей в заложниках. Кадр видео
8 из 8

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

© РИА Новости
1 из 8

Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 8

"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 8

"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
6 из 8

Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
7 из 8

На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Злоумышленник сдался после беседы с районным прокурором. Дети не пострадали.

© РИА Новости
 
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