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Семьей, где отец взял в заложники детей, займутся органы опеки

Семьей, где отец взял в заложники детей, займутся органы опеки

Семьей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где отец удерживал своих детей в заложниках, займутся органы опеки, сообщили журналистам в аппарате городского... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:46

2020-11-24T16:46

2020-11-24T16:58

захват заложников в колпино

колпино

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Семьей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где отец удерживал своих детей в заложниках, займутся органы опеки, сообщили журналистам в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Ранее в полицию Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает их шестерых детей. По данным источника РИА Новости, самому младшему из детей 3 года, старшему - 15 лет."После того, как дети окажутся в безопасности, они будут направлены в детскую больницу №22. Семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети", - говорится в сообщении.

колпино

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, колпино, санкт-петербург, происшествия