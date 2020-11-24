https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586087846.html

Источник рассказал об удерживаемых в заложниках детях в Петербурге

Источник рассказал об удерживаемых в заложниках детях в Петербурге

Самому младшему среди удерживаемых в заложниках детей в Санкт-Петербурге - 3 года, старшему - 15 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:31

2020-11-24T14:31

2020-11-24T16:39

захват заложников в колпино

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Самому младшему среди удерживаемых в заложниках детей в Санкт-Петербурге - 3 года, старшему - 15 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в МВД подтвердили захват заложников на Пролетарской улице в Санкт-Петербурге, заложники - шестеро детей, которых захватил их отец."Самому младшему - 3 года, самому старшему - 15 лет", - сказал собеседник агентства.

санкт-петербург

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2020

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Кадры с места ЧП в Санкт-Петербурге, где мужчина захватил в заложники детей Кадры с места ЧП в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где, как сообщают СМИ, вооруженный топором мужчина захватил в заложники шесть детей. 2020-11-24T14:31 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, санкт-петербург, происшествия