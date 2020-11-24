https://ria.ru/20201124/zalozhniki-1586081199.html

На захватившего детей мужчину заявила в полицию жена

На захватившего детей мужчину заявила в полицию жена

Захвативший в заложники детей в пригороде Петербурга Колпино мужчина пьян, никаких требований пока не выдвигает, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:59

2020-11-24T13:59

2020-11-24T16:41

колпино

санкт-петербург

захват заложников в колпино

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f43b0f7e9fe02b1d1251ddf51a52eb1.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Захвативший в заложники детей в пригороде Петербурга Колпино мужчина пьян, никаких требований пока не выдвигает, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", - сказал собеседник агентстваПо его словам, в полицию заявила жена подозреваемого."Дверь не открывает, на связь не выходит", - процитировал источник слова женщины, добавив, через дверь слышится плач детей.

колпино

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колпино, санкт-петербург, захват заложников в колпино, происшествия