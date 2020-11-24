На захватившего детей мужчину заявила в полицию жена
Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.
Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.
Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.
Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.
Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.
Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.
"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.
"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.
Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.
На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.
Жительница Петербурга позвонила в полицию и рассказала, что муж выгнал ее из дома, заперся и удерживает в квартире детей.
Самому младшему из детей — три года, старшему — 15 лет.
Сотрудники полиции оперативно выехали в Колпино.
"В доме на улице Пролетарская пьяный мужчина удерживает в квартире шестерых детей. Требований нет", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Дверь не открывает, на связь не выходит", — процитировал источник жену злоумышленника и добавил, что через дверь слышен детский плач.
Позже стало известно, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
На место ЧП были вызваны специальные службы, в том числе психологи.