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РФ и КНР проведут неформальную встречу СБ ООН по односторонним санкциям
РФ и КНР проведут неформальную встречу СБ ООН по односторонним санкциям
Россия, Китай, а также Сент-Винсент и Гренадины, Нигер, и Южноафриканская Республика (ЮАР) проведут встречу Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:53
2020-11-24T12:53
2020-11-24T12:53
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МОСКВА, 24 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия, Китай, а также Сент-Винсент и Гренадины, Нигер, и Южноафриканская Республика (ЮАР) проведут встречу Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных односторонних санкций, принятых в обход ООН. Как сообщили в постпредстве КНР при ООН, заседание пройдет 25 ноября по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.Односторонние ограничительные меры часто направлены на экономическое давление и ведут к вмешательству одной страны в дела другого государства. "Примеры таких мер включают торговые санкции в форме эмбарго или перекрытие финансовых операций между импортирующей и принимающей странами", - пояснили в китайской дипмиссии."Односторонние санкции противоречат принципам и целям Устава ООН и международного права, вредят экономическому развитию, а также системам здравоохранения затронутых стран, - указали в постпредстве. - В контексте пандемии COVID-19 их негативное воздействие привлекло еще большее внимание и вызывает обеспокоенность со стороны стран - членов ООН".
https://ria.ru/20201121/tszinpin-1585681080.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, оон, в мире
МОСКВА, 24 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное".
Россия, Китай
, а также Сент-Винсент и Гренадины
, Нигер
, и Южноафриканская Республика (ЮАР
) проведут встречу Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных односторонних санкций, принятых в обход ООН
.
Как сообщили в постпредстве КНР при ООН, заседание пройдет 25 ноября по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.
Односторонние ограничительные меры часто направлены на экономическое давление и ведут к вмешательству одной страны в дела другого государства. "Примеры таких мер включают торговые санкции в форме эмбарго или перекрытие финансовых операций между импортирующей и принимающей странами", - пояснили в китайской дипмиссии.
"Односторонние санкции противоречат принципам и целям Устава ООН и международного права, вредят экономическому развитию, а также системам здравоохранения затронутых стран, - указали в постпредстве. - В контексте пандемии COVID-19 их негативное воздействие привлекло еще большее внимание и вызывает обеспокоенность со стороны стран - членов ООН".