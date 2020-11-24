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Россия-Китай: Главное
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РФ и КНР проведут неформальную встречу СБ ООН по односторонним санкциям
РФ и КНР проведут неформальную встречу СБ ООН по односторонним санкциям
Россия, Китай, а также Сент-Винсент и Гренадины, Нигер, и Южноафриканская Республика (ЮАР) проведут встречу Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:53
2020-11-24T12:53
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МОСКВА, 24 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия, Китай, а также Сент-Винсент и Гренадины, Нигер, и Южноафриканская Республика (ЮАР) проведут встречу Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных односторонних санкций, принятых в обход ООН. Как сообщили в постпредстве КНР при ООН, заседание пройдет 25 ноября по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.Односторонние ограничительные меры часто направлены на экономическое давление и ведут к вмешательству одной страны в дела другого государства. "Примеры таких мер включают торговые санкции в форме эмбарго или перекрытие финансовых операций между импортирующей и принимающей странами", - пояснили в китайской дипмиссии."Односторонние санкции противоречат принципам и целям Устава ООН и международного права, вредят экономическому развитию, а также системам здравоохранения затронутых стран, - указали в постпредстве. - В контексте пандемии COVID-19 их негативное воздействие привлекло еще большее внимание и вызывает обеспокоенность со стороны стран - членов ООН".
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китай, оон, в мире

РФ и КНР проведут неформальную встречу СБ ООН по односторонним санкциям

12:53 24.11.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 24 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия, Китай, а также Сент-Винсент и Гренадины, Нигер, и Южноафриканская Республика (ЮАР) проведут встречу Совета Безопасности ООН по вопросу незаконных односторонних санкций, принятых в обход ООН.
Как сообщили в постпредстве КНР при ООН, заседание пройдет 25 ноября по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.
Односторонние ограничительные меры часто направлены на экономическое давление и ведут к вмешательству одной страны в дела другого государства. "Примеры таких мер включают торговые санкции в форме эмбарго или перекрытие финансовых операций между импортирующей и принимающей странами", - пояснили в китайской дипмиссии.
"Односторонние санкции противоречат принципам и целям Устава ООН и международного права, вредят экономическому развитию, а также системам здравоохранения затронутых стран, - указали в постпредстве. - В контексте пандемии COVID-19 их негативное воздействие привлекло еще большее внимание и вызывает обеспокоенность со стороны стран - членов ООН".
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